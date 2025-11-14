經濟學人批匯率低估患「台灣病」 央行5點反駁、台美發聯合聲明

外媒《經濟學人》刊出最新專文，直指台灣長期維持偏低匯率，使家庭消費被壓縮、房價飆升。台灣中央銀行旋即發聲明駁斥，強調新台幣匯率由市場供需決定，大麥克指數並非衡量匯率是否合理的工具，且美國財政部從未要求台灣升值。同日晚間，台灣與美國財政部更罕見地同步發布聯合聲明，重申雙方在匯率議題上的一致立場，並宣布台灣將每季公布外匯干預資訊。



《經濟學人》指出，雖然台灣以晶片製造稱霸全球，卻同時擁有異常龐大的經常帳順差，而造成失衡的根源之一正是新台幣長期偏低。他們引用GDP版大麥克指數推估，新台幣對美元被低估55％，意即台灣物價與匯率組合「便宜得不自然」，助長出口卻壓抑民眾實質所得。報導稱，台灣民間消費在GDP的占比自1990年代後一路下滑，家庭財富被房價與金融資產高估所掩蓋，但可支配所得並未同步提升。

央行反擊：單一商品無法衡量匯率

面對如此尖銳的批評，台灣央行迅速作出長篇回應。央行指出，《經濟學人》採用的大麥克指數並非衡量均衡匯率的專業工具，該媒體本身在2003年與2006年也承認該指數因受原物料成本、供應鏈布局、各國稅制與物價差異影響，無法用於判斷貨幣是否被低估。



央行進一步指出，若改用「iPhone 售價」編制指數，新台幣對美元反而呈現高估17.1％的結果，足以說明單一商品比價的失真。央行也強調，新台幣匯率由市場資金流動主導，僅2024年外資與國內資金跨境交易額便為商品貿易額的19.3倍，早已與購買力平價的概念脫鉤。因此，所謂「低估匯率」根本不成立。



聲明中也提到，美國財政部從未要求台灣調整匯率方向，亦未指控台灣操縱貨幣。央行強調，台灣的匯率制度是「有管理的浮動」，干預僅在市場過度波動或交易失序的時候進場，並無藉由貶值補貼出口業者。至於《經濟學人》暗示匯率政策可能與美國的貿易談判掛鉤，央行也強調自身並非參與對等關稅協商的政府單位，兩者毫無關聯。

台美聯合聲明：美方未要求台幣升值

就在外界仍為這場論戰持續討論之際，央行與美國財政部晚間同步發布聯合聲明。聲明表示，美國從未要求台灣升值，也從未就匯率施予政治壓力；雙方一致認同匯率應由市場供需決定，干預僅限於市場功能失常時採取。



央行也說，台灣將自2025年起把外匯干預資訊揭露由過去的半年一次提升至「每季公布」，以增加透明度並與國際標準接軌。此舉不僅回應外界關切，也象徵台美在匯率政策上維持高度互信。