經濟學人批「台灣病」！央行再舉8問答回應：與事實不符
英國《經濟學人》先前刊登〈台灣榮景的潛藏風險〉等報導，引用「大麥克指數」指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，雖有助出口，卻犧牲國人購買力、推升房價並累積金融風險，甚至形容為「台灣病」。對此，中央銀行今（18）日再發布說明澄清，列出8個問題回答，強調相關指控忽略匯率市場實際運作，與事實不符。
Q1：根據購買力平償（Purchasing Power Panty， PPP）理論為基礎的大參克指數是否可以衡量新台幣匯率之高（低）估？新台幣匯率是否有被刻意壓低？
央行指出，單一商品或購買力平價（PPP）指標，並不適合用來衡量匯率是否被高估或低估。世界銀行、OECD（經濟合作暨發展組織）及《經濟學人》本身過往也曾坦承，大麥克指數不宜作為判斷匯率合理水準的工具。
央行強調，新台幣匯率長期呈現有升有貶的雙向波動，整體趨勢並非貶值。洋行指出，自1998年亞洲金融危機低點以來，新台幣對美元匯率長期走升，顯示並未刻意壓低匯率，並指出央行採行管理浮動匯率制度，僅在短期資金大量進出、造成匯率過度波動時，才會進場「雙向調節」，以維持市場秩序與金融穩定。
Q2：台灣經常帳盈餘（貿易順差）擴大的原因為何？單靠匯率可否解決貿易失衡？
央行表示，近年貿易順差成長，主要來自全球對AI等高科技產品需求大增、供應鏈重組，以及台灣產業結構升級與國際競爭力提升，匯率並非關鍵因素。此外，台灣長期存在「高儲蓄、低投資」的結構性問題，也是貿易順差擴大的重要原因，單靠匯率調整，難以解決貿易失衡。
Q3：台灣外匯存底大幅增加的原因為何？充裕的外匯存底有何效益？
央行說明，主要來自外匯存底投資收益，以及在全球量化寬鬆期間，為因應資金大量流入、維持匯率穩定而進場調節。央行指出，亞洲金融危機後，多數小型開放經濟體均提高外匯存底，以強化因應國際資金劇烈流動的能力；充裕的外匯存底，有助提升金融韌性與經濟安全。
小型開放經濟體央行外匯存底之變化。圖／央行提供
Q4：國人貨幣購買力的真實狀況為何？台灣勞動份額下降的真正原因為何？
央行引述世界銀行與IMF（國際貨幣基金組織）的PPP資料指出，台灣家庭消費物價水準低於日本、南韓與新加坡，顯示整體貨幣購買力仍具優勢。至於勞動報酬占GDP比重下降，央行認為，主因在於全球化、科技進步、金融化，以及產業朝高資本密集方向發展，並非匯率政策所致。
世界銀行ICP估算之2021年各國物價水準。圖／央行提供
Q5：本行是否有印鈔買匯，導致金融體系流動性過剩、利率走低，房價飆漲？
央行強調，已透過公開市場操作、存款準備金制度等工具，妥善沖銷外匯操作所釋出的資金，國內準備貨幣增幅並未隨外匯存底同步擴張。央行指出，利率長期平穩，主要反映通膨溫和及超額儲蓄龐大，房價問題涉及多重因素，須跨部會共同處理，央行僅就信用面採取選擇性管制。
Q6：國內壽險業資產負債表幣別錯配的原因為何？是否會引發金融系統風險？本行參與銀行間SWAP市場的目的為何？
央行指出，主要是因其資金來源以新台幣長期保險負債為主，但受限於國內債市與長天期投資工具不足，業者為匹配資產負債期限及緩解利差損而轉投資海外，並非本行刻意引導。
央行表示，換匯交易為央行貨幣政策工具之一，本行透過參與銀行間換匯市場，充分提供外幣流動性，可 降低國內外幣資金成本，並有助於國內產業發展。至於壽險業資產負債幣別錯配、國外投資規模擴張，均與本行提供外匯SWAP無關。
Q7：國內製造業轉型升級的關鍵因素是匯率嗎？
央行澄清，匯率從未是產業政策的一環，製造業轉型升級的關鍵，在於創新研發、投資與提升附加價值，而非匯率因素。近年在美中貿易摩擦、供應鏈重組，以及AI、高效能運算等新興科技需求帶動下，搭配政府相關產業政策，台灣半導體與伺服器產業已在全球價值鏈中扮演關鍵角色，顯示產業升級來自結構性調整與技術創新。
Q8：本行是否為了達成盈餘繳庫，而犧牲法定職責？
央行指出，盈餘繳庫並非本行之法定經營目標，亦非本行績效評估之重要指標，本行持有之外幣資產因新台幣匯率變動而發生之利得或損失，不得列為當年度損益，本行不須也不會為增加盈餘繳庫數而壓低新台幣匯率。
