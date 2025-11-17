經濟學人控壓低匯率釀「台灣病」 謝金河對比日韓情況反嗆：台幣不必跟著起舞

​英國《經濟學人》雜誌以封面專題報導與剖析了台灣經濟表面繁榮、實則危機四伏的怪現象，其中更提到新台幣長期被壓在低匯率的情況形成「台灣病」，央行隨即發聲明澄清，引發正反兩方論戰。對此，財訊傳媒謝金河在臉書發文表示，從2021年起，台灣登上經濟學人封面，沒有一次是好的，新台幣有沒有低估，當然有，但對比這2國的低估絕不下於台灣，為什麼經濟學人只咬台灣？​



謝金河表示，經濟學人驚嚇台灣的連續劇不停上演，這期經濟學人再度以「The Hidden Risks in Taiwan’s Boom」，從大麥克理論說新台幣低估55%說起，說到經濟成果未能全民共享金融體系的系統風險，資產價格泡沫化⋯⋯說台灣罹患台灣病（Taiwan Disease)，福爾摩沙流感（Formosa Flu)⋯⋯經濟學人把所有能用的字眼都用在台灣身上。

廣告 廣告

謝金河說，這篇文章出來的時候，自己正在日本，看到前行政院副院長施俊吉、教授陳錦稷、同村老鄉程世嘉都熱烈回應，自己整個看完後，其實都沒有超過今年4月下旬大家透過大麥克理論，恐嚇川普要台幣升到13.3，新台幣的大麥克理論低估55%，也是這個時候說的。那個時候還加上米蘭的海湖莊園理論，說川普政府要求受美國保護的國家要買幾乎無息的美債。

​ 提經濟學人過往論述失準 謝金河：​說台灣最危險結果 戰爭發生在烏克蘭 ​

謝金河提到，今年5月2日及5日台幣在2個交易日狂升，最高來到28.79兌一美元，這場新台幣升值的戲碼在5日出現最沈重的心理預期壓力，總統賴清德在中午出來召開記者會安定人心，接著下午4時，央行總裁楊金龍也出來開記者會說川普政府沒有施壓。但新台幣第二季的狂升造成上市櫃公司超過2000億元的匯損，這場狙擊新台幣升值的戲碼透過媒體造勢，台灣的企業可以說是賠了夫人又折兵。這次經濟學人又拿出來炒作一下，劇情和4月下旬差不多，自己只看看就好，沒有多加回應。

​謝金河強調，他今天最關注的是新台幣的走勢，台幣仍在31元左右震盪，這是好事，新台幣有沒有低估，當然有，但相對日圓在154.74，韓元在1458，日圓，韓元的低估絕不下於台灣，為什麼經濟學人只咬台灣？日圓，韓元不升，台幣不必跟著起舞。

​謝金河直言，從2021年起，台灣上經濟學人封面，沒有一次是好的，經濟學人連續3年用封面指台灣是地表上最危險的地方，結果戰爭發生在烏克蘭及中東。今年5月，經濟學人又說川普放生台灣，又說中國贏得貿易戰。這一期經濟學人除了說台灣病，也說中國在AI的競賽將超越美國，中國的晶片自主化將順利達標，事實真相如何？大家仔細查證一下。

更多風傳媒報導

