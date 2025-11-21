經濟學人揭台灣病惹議！張景森緩頰「富貴病也是病」 獻策3招有效推動經濟

英國財經媒體《經濟學人》（The Economist）14日在專文中談及台灣經濟榮景下的潛藏風險「台灣病」，揭露「新台幣匯率被嚴重低估」的問題，對此經濟部長龔明鑫19日重申，台灣是經濟模範生，反擊「我們沒有病，有病的是講我們有病的人」；前政務委員張景森透過臉書發文緩頰，表達對於龔明鑫理解的同時強調，《經濟學人》的論述與龔明鑫的立場「其實沒有矛盾」。

張景森透過臉書發文，提到龔明鑫回應《經濟學人》點出台灣病的「台灣沒有病，有病的是那些講我們有病的人」相關發言，張景森表示，無論是龔明鑫還是前駐歐盟代表李淳，都是為了替台灣打氣、維護投資人和國人的信心而有相關言論，過去十年來，政府與民間為台灣的經濟付出很多努力，這一點確實不應該被抹煞。

廣告 廣告

經濟部長龔明鑫強調「台灣沒有病，有病的是那些講我們有病的人」。（資料照，顏麟宇攝）

「它談的不是『台灣不好』，而是『台灣這麼好，卻伴隨了哪些副作用』」，張景森強調，雖然《經濟學人》可能將焦點鎖在低估匯率的因素上、論述未必完整，但從根本來看，並沒有否認台灣創造的成績，而是丟出一個結構性的提醒；而這個提醒就是「這種成長模式，對國內分配和長期穩定，究竟帶來什麼影響？」

一言以蔽之，張景森直言，龔明鑫談的是台灣的「富貴」，《經濟學人》談的是台灣的「富貴病」；而「富貴病也是病」，張景森認為兩者並不矛盾，畢竟台灣現在的經濟，很可能就處於「看起來強壯，卻可能跑不遠」的狀態。

張景森強調，經濟上的「富貴病」確實是成功之後會出現的問題，為避免侵蝕公平分配、削弱長期競爭力，執政團隊必須承認有病，進一步提出具體且更完整的政策去推動國家經濟，才能讓台灣跑得更久、更穩。

張景森認為普發一萬是錯誤的。圖為行政院長卓榮泰。（取自卓榮泰臉書）

對此張景森指出，可以透過「建立制度化的利潤分享機制」、「對超額利潤課稅，將成果分配給全民」以及「超徵稅金發現金也許是對的，但普發是錯的」層面去思考。

首先，針對「建立制度化的利潤分享機制」，張景森表示，如何讓勞工不再只是景氣循環中的最後一個被照顧的人，進一步設定合理的員工分紅底線，是非常重要的，在如今有修法法案的情況下，應該積極推動。

其次，「對超額利潤課稅，將成果分配給全民」則是對那些賺到超額利潤的企業課以合理稅負，再透過公共支出、社會投資與現金給付，把成果分享給更多人，進一步形成「成功企業回饋社會」的機制；張景森補充，這樣的架構早有成功例子，即是經濟合作暨發展組織（OECD）正在推動的全球企業最低稅負制。

最後，張景森也指出「超徵稅金發現金也許是對的，但普發是錯的」；張景森解釋，單就超徵稅收發現金給人民來說，方向是對的，但做法是錯的，張景森表示，普發一萬的經濟效果有限，應該把錢把錢優先分配給所得較低、處境較弱勢的族群，才能有效拉高中低收入家庭所得。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

