經濟學人揭「台灣病」！蔡正元秀3點反擊：無知愚蠢才該去看病

英國《經濟學人》雜誌近期最新的封面故事聚焦台灣，不僅質疑央行對新台幣的匯率政策，更點出新台幣長期偏低所埋下的結構性風險，還稱這套模式為「台灣病」，又稱「福爾摩沙流感」。前立委蔡正元秀出3點反擊，認為這種說法無知愚蠢。

蔡正元今（18）日發文表示，《經濟學人》寫經濟問題常找一些不具經濟學專業訓練的人，寫一些自以爲是的文章，最近一篇談「台灣病」的文章，就暴露出非常膚淺的「經濟學人病」。

蔡正元說，首先，《經濟學人》居然拿出「大麥克指數」，用大麥克漢堡的新台幣價格除以在美國的美元價格，就自認為這個除數就是「合理的匯率」，來指責新台幣低估應該升值，根本就是外行人的經濟學，既無知又愚蠢！為什麼不計算「iPhone指數」或者「F16戰鬥機指數」？

蔡正元認為，大麥克指數只是反應台灣和美國兩地麥當勞員工的平均薪資的比例，《經濟學人》應該問的是，麥當勞為什麼給台灣員工薪資那麼低，又給美國員工薪資那麼高。

蔡正元也說，再者，《經濟學人》稱台灣的央行外匯儲備太多，是為了維持新台幣低匯率保障出口廠商，這根本就是胡言亂語瞎扯爆了，看看熱錢與外匯儲備的比例最清楚，熱錢就是證券市場的外資金額，台灣的熱錢／外匯儲備比例是110%，韓國的熱錢／外匯儲備比例是70%，新加坡的熱錢／外匯儲備比例是25%。

這是什麼意思？蔡正元說明，台灣證券市場的外資有110美元，台灣的央行外匯儲備只有100美元，如果外資突然要撤資，台灣的央行就會面臨擠兌而倒閉，新台幣會直接躺平，但同樣情形下韓幣和新加坡幣就不會，這樣台灣的央行外匯儲備是太多或太少？如果新台幣再如《經濟學人》所願升值，外資熱錢就更大賺特賺賺翻了，台灣的央行外匯儲備就成待宰羔羊。

最後，蔡正元指出，《經濟學人》說外匯儲備太多，造成資金氾濫抬高房價這更是鬼扯！台灣的房價所得比20倍，在全世界排在第15名的確很高，但最好跟第7名香港、第8名中國大陸、第9名泰國、第13名越南、第14名南韓也比一比，當然這些比較都是都會區的房價。

蔡正元續指，從2014年至2024年這段期間，台灣的人均GDP增加了50%以上，但台北市建築物的樓地板面積卻增加不到30%，扣掉商用樓地板面積，住宅樓地板面積增加幅度更小，這才是房價所得比高低變化的真正原因，住宅建築又不是進出口商品，扯什麼匯率或外匯儲備？

蔡正元強調，《經濟學人》這篇文章的作者該去研究，為什麼尼泊爾的房價所得比高於香港的原因，「不要為了騙稿費寫這種不入流的文章，這種『經濟學人病』該去看病了」。

