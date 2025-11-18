經濟學人為何盯上「台灣病」？中經院長揭央行兩難：產業分化讓政策難做

​外媒《經濟學人》近日以「台灣病」為題，批評台灣匯率與經濟結構，引發國內外正反議論。對此，中經院院長連賢明今（18）日撰文感嘆，台灣其實蠻悲哀的，2000年沒趕上dot com，2010年沒趕上手機App和電商，2020年沒趕上電動車，沒趕上這些產業大趨勢時，沒人說台灣有病。自從台灣好不容易抓上這次的人工智慧熱潮（AI Boom）後，大家開始關心台灣，一下子說全世界最危險，一下說台灣有荷蘭病，現在則有特殊的台灣病。

廣告 廣告

有關《經濟學人》提到的大麥克指數，連賢明說明，這指數在台灣不能直接適用，主要是台灣水電、瓦斯、交通這些公用事業價格都是高度補貼，特別是水電、瓦斯在食品成本上特別重要。假設把這些價格回歸市場價格，台灣食品價格應該要上調不少，直接以大麥克指數說台灣匯率低估並不合理。

AI浪潮下推升台灣順差

另外，《經濟學人》指台灣的經常性盈餘佔GDP的比例長年偏高，這數據在2005-2015年在5~10%左右，而這幾年AI浪潮上上升到16%，顯示台灣的幣值有低估嫌疑。連賢明表示，這個超額盈餘在國內投資市場沒辦法消化，超額儲蓄轉成持有大量美國債劵，造成台幣升值過快或過多的時候，有可能演變成系統性的金融風險。

連賢明指出，這論點有2點要注意。第一，台灣早期這些超額盈餘和中港台三地的轉口貿易是否相關？也就是說，這些數據很高，反應是不是台灣廠商帳面上在中國賺很多錢，但沒辦法匯回台灣的利潤？假設是這樣的話，這個數據對台幣匯率影響應該沒那麼大。第二，最近這幾年是因為AI浪潮造成台灣巨額順差，這部分轉換成保險公司的債劵，這部分謝長泰院士在過去專欄已經指出這問題，只是那時沒有引起注意，現在《經濟學人》講了台灣病，大家都覺得台灣曝險好危險。

至於外界質疑台幣多年未顯著升值，是否因央行受到出口廠商壓力，連賢明坦言「從某個角度講的確是」，但亦須顧及產業現實。他說明，在2008~2018年間，台灣電子五哥的毛利率都相當低，最有名的叫「毛三到四」，在毛利這麼低的情況下，匯率會直接影響到許多廠商競爭力，甚至曾出現台積電董事長公開指責台幣相對於韓元升值30%，造成台灣競爭力不足，央行總裁應該要下台負責。

針對外界質疑台幣多年未顯著升值，是否因央行受到出口廠商壓力，連賢明坦言「從某個角度講的確是」。（資料照，陳怡慈攝）

連賢明：台灣產業景氣分化這幾年更嚴重

連賢明認為，台灣央行在匯率考量上主要是就業，台灣從2000年開始，許多廠商集中到中國投資，根據投審會的資料，累積投資金額超過3100億美金，但若連沒申報金額納入，台灣對中國投資金額應該超過5500億美金，常駐中國人口超過一百萬。在這樣本土投資不足，內需疲軟的情況下，除了2000年的dotcom泡沫時，台灣失業率曾經到6%外，台灣這20年來失業率還是維持在4%以下，這個和日本不景氣30年，但失業率仍然維持在4%的傳奇有拚。央行為維持台灣充分就業，應該是依據韓國、中國和日本匯率來調整台幣匯率，不見得單純以國際收支帳來決定匯率。

「這個產業景氣分化在這幾年更嚴重。」連賢明透露，台灣的AI相關產業在美國科技廠商需求拉動下，可說是極度火紅；傳統產業則在中國廠商削價競爭上，則是相當蕭條，產業分化造成央行的決策相當困難。

連賢明進一步表示，以今年的對美順差來說，出超估計可能會達到1200億美金，但這些出超95%都是AI產業所累積的，傳統產業反而因為中國競爭和美國關稅，對美出超下降。在這樣情況下，貨幣政策變得相當困難，按照國際收支匯率應該要升值，但傳產則希望匯率貶值。景氣好應該升息，但不好產業則希望降息，台灣的產業分化造成政府財經政策非常困難。

更多風傳媒報導

