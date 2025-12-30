經濟學人稱壓低匯率致「台灣病」 央行8點致函反駁
（中央社記者趙敏雅台北30日電）經濟學人日前撰文論述指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，導致「台灣病」。中央銀行今天表示，已致函經濟學人編輯說明，使用PPP以及大麥克指數，衡量均衡匯率並不適合，央行無法也不能針對特定產業進行調整匯率，台灣貿易順差擴大，主要受惠於國外需求成長與全球供應鏈調整等，匯率並非主要影響因素。
經濟學人（The Economist）11月間以「台灣榮景的潛藏風險（The hidden risks in Taiwan’s boom） 」論述台灣經濟問題，報導引用其編製的大麥克指數，指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險等。
央行今天發布新聞稿表示，已就此文章提出相關回應，並致函經濟學人編輯說明，期盼外界能對台灣經濟結構的現況與韌性，有更完整的瞭解。
央行致函內容共有8大重點，首先，在新台幣匯率及購買力平價（PPP）議題。央行指出，央行自1989年4月實施管理浮動匯率制度，基於法定職責於必要時進場調節匯市，維持新台幣匯率的動態穩定，未刻意壓低新台幣匯率，長期觀察，新台幣呈雙向波動，且為走升趨勢。
央行說明，使用PPP以及大麥克指數，來衡量均衡匯率並不適合；世界銀行、經濟合作暨發展組織（OECD）及國際比較計畫（ICP）官方網站均強調，PPP旨在瞭解各國物價水準與貨幣購買力的高低，PPP非均衡匯率，不宜用來衡量匯率低估或高估，更遑論以單一商品來評估一國匯率的高、低估。
其次，壓低新台幣匯率以維持出口商競爭力議題，央行表示，金融自由化後，外匯市場參與者多元，匯率為市場機制共同決定，央行無法也不能針對特定產業進行調整，央行不會藉由壓低新台幣匯率以維持廠商出口競爭力。
第3，台灣經常帳順差及貿易順差議題，央行指出，全球金融帳交易占外匯交易的比重已逾9成，成為影響匯率的主因，匯率與經常帳的關聯性顯著降低。台灣經常帳順差持續擴大，反映國內長期儲蓄高、投資低等經濟結構問題。
央行表示，自2018年美中貿易衝突升溫以來，台灣貿易順差擴大，主要受惠於國外需求成長、全球供應鏈調整，以及台灣產業結構升級、高科技產品的國際競爭力持續提升所致，匯率並非主要影響因素。
第4，台灣外匯存底增加議題，央行說明，外匯存底除匯市調節外，也包含投資運用所產生的收益，自1997年亞洲金融危機後，多數小型開放經濟體，為因應資金大規模流動的衝擊，多累積外匯存底，以維持匯率穩定。
第5，國內流動性、利率及高房價議題，央行指出，已運用各項沖銷工具妥善管理，使國內準備貨幣增升維持穩定，並未隨央行外匯存底累積而快速增加。至於台灣利率低而平穩，主要反映通膨率長期相對先進經濟體低且溫和。
央行表示，影響房價因素眾多，利率僅是其中之一，央行依分工適時採行選擇性信用管制措施，以減緩信用資源流向不動產市場。如2020年迄今，央行7度調整選擇性信用管制措施，信用資源集中不動產貸款情形逐漸改善，房市交易減緩，房價漲勢趨緩，民眾對房價上漲預期心理趨緩，政策成效逐漸顯現。
第6，台灣購買力及勞動份額議題，央行引用國際清算銀行（BIS）、世界銀行、國際貨幣基金組織（IMF）資料指出，台灣受惠於物價低而穩定的環境，經濟穩健成長，使整體實質購買力持續提升。央行強調，台灣並無該文所稱購買力受損情形。
另外，央行表示，該文以單位產出勞動成本下降解釋台灣勞動份額減少，並不妥適；台灣單位勞動成本下降是反映產業別消長，與電子資通訊（ICT）產業的生產力大升成長；至於台灣勞動份額減少，主因台灣在全球化、技術進步、金融化及國內製造業朝向高資本密集產業發展所致，與新台幣匯率無關。
第7，國內壽險業與央行SWAP議題，央行強調，壽險業資產負債幣別錯配、國外投資規模擴張，與央行提供外匯SWAP無關。此外，現行壽險業已採行多項策略以管理匯率風險，加上金管會持續推動強化壽險業體質改革措施，應能提升業者因應金融衝擊的韌性，避免引發金融危機。
第8，央行盈餘繳庫議題，央行表示，盈餘繳庫並非央行的法定經營目標，也非央行績效評估的重要指標。根據「中央銀行法」規定，央行持有的外幣資產因新台幣匯率變動而發生利得或損失，不得列為當年度損益，因此央行不須也不會為增加盈餘繳庫數而壓低新台幣匯率。
央行強調，金融自由化以後，匯率已非單獨由經常帳決定，央行干預外匯市場也非台灣產業政策之一環，加上美國財政部透過半年度匯率報告，密切關注主要貿易對手國匯率政策，台灣更無可能操縱匯率。（編輯：潘羿菁）1141230
