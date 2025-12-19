經濟學人診斷「台灣病」 指台幣被狠狠低估

台灣今年GDP坐5望6，但英國《經濟學人》批評有「台灣病」。（圖／TVBS）

台灣近期經濟相當風光，但英國《經濟學人》最新一期以「台灣榮景的潛藏風險」為題，點出台灣經濟背後的矛盾現象，包括全球最被低估的貨幣、巨額貿易順差、高漲的房價等，將這些問題稱為「台灣病」。對此，央行火速發表五點聲明反駁，更罕見地與美國財政部發布聯合聲明，承諾不會意圖影響匯率以取得競爭優勢。專家們認為，台灣產業景氣分化，都讓財經政策更加困難。

專家認為，台灣產業景氣分化，使得財經政策制定困難。（圖／TVBS）

台灣經濟在護國神山台積電及AI浪潮帶動下表現亮眼，今年GDP預估可達5%至6%，呈現光明榮景。然而，英國《經濟學人》最新一期以「台灣榮景的潛藏風險」為封面故事，點出台灣經濟背後的矛盾現象，並將這些問題稱為「台灣病」或「福爾摩沙病」。

廣告 廣告

《經濟學人》以「大麥克指數」為例指出，台灣大麥克漢堡比美國便宜56%，換算後新台幣仍低估55%，是追蹤的53種貨幣中情況最嚴重的。對此論點，財經專家謝晨彥表示，大麥克指數在現代是否適用值得探討，他進一步解釋，若依照野村的iPhone指數來看，台灣匯率反而被高估了17%多。謝晨彥也提到，央行與美國的聯合聲明中提到，除非匯率出現極端變化，否則會以市場自由機制為主。

針對《經濟學人》的報導，央行迅速發表五點聲明，指出跨境資金移動影響台幣升貶，大麥克指數不適合評估一國匯率，且新台幣低估造成金融負面效應的說法不成立，認為「台灣病」的比喻很不恰當。央行更罕見地，與美國財政部發布聯合聲明，表示不會意圖影響匯率以取得競爭優勢，並承諾至少每季公布外匯干預操作，及外匯存底與遠期部位資料。

央行五點聲明回應「台灣病」。（圖／TVBS）

中經院副院長王健全分析，目前台灣匯率不容易升值的原因是，亞洲國家匯率普遍較弱，如韓國、日本，若台幣單獨升值可能會摧毀台灣產業、降低競爭力。他進一步指出，台灣產業呈現高科技與傳統產業兩極化的現象，使政府在制定利率、匯率政策時面臨困難。外匯專家蔡佑駿則表示，讓台幣跟著美元指數一起波動是較標準的做法，也較容易向美國交代。他認為，目前的匯率已幫助台灣出口表現良好，內部通貨膨脹也未過高，這樣的匯率狀況適合台灣發展，對台灣人而言不算是「病」。

《經濟學人》報導還指出，台灣民眾消費占GDP比重，自1998年以來下降20個百分點至45%，意味央行以出口競爭力為代價，犧牲了民眾生活水準。低利率與高儲蓄也推升房價，台北市房價所得比達16，高於倫敦、紐約及首爾。此外，台灣金融體系潛藏風險，台灣壽險公司將民眾新台幣保單資金投入美元資產，若新台幣大幅升值，未避險風險約2000億美元，約占台灣GDP四分之一。謝晨彥對此表示，台灣金融業尤其是壽險業，投資很多海外部位，這部分在今年4月就面臨考驗。而GDP很亮眼時，就會去注意外資流入的情況，他認為《經濟學人》未特別提到，如何防止熱錢流入造成的吵架問題，這點有些不公平。

對於《經濟學人》提出匯率可解決，台灣薪資低落問題的觀點，專家們有不同看法。王健全指出，經濟學理論中一個政策工具只能對付一個目標，若台幣大幅升值，出口商賺取的美金換成台幣後，在低利率環境下可能導致房地產再次飆漲，使所得重分配讓民眾更加辛苦。他強調，台灣低薪的關鍵不在於匯率，而是服務業規模太小。專家們一致認為，台灣面臨的產業結構問題不是單靠匯率就能解決，還需考量鄰近國家情況，而非僅關注國際收支帳。近年來，台灣產業景氣分化嚴重，AI產業火紅而傳統產業面臨削價競爭，都使財經政策制定更加困難。

更多 TVBS 報導

台幣匯率被低估55%？ 遭指「台灣病」央行駁

駁斥「台灣病」！前駐歐盟代表李淳：經濟表現亮眼是勳章

反擊《經濟學人》點名「台灣病」 經長龔明鑫：我們是榜樣沒病

「台灣病」嚴重！《經濟學人》：新台幣被低估、勞工薪資被犧牲

