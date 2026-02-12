經濟學人評對美投資難兌現 學者：需台美共助「台灣模式」落地
英國《經濟學人》(The Economist)10日撰文評比各國與美國的貿易協定(議)，並認為台、日、韓等國對美承諾的大量投資恐難兌現。對此，學者今天(12日)表示，赴美投資面臨高昂建廠與營運成本，加上工作文化不同，對企業而言確實是一大挑戰，尤其風險承受力低的中小企業更可能因此拖垮公司。未來要如何將「台灣模式」客製化落地美國，有賴台、美政府共同出力。
台美對等關稅談判結果確立台灣企業自主赴美投資2,500億美元、台灣政府提供2,500億美元信保等共識。在雙方即將簽署對等貿易協定(ART)之際，英國《經濟學人》10日撰文指出，歐盟以及台、日、韓等國因掌握關鍵領域供應鏈，與美國談判時較具有談判籌碼，可作較少讓步，但報導也提到這些國家對美國承諾的大量採購、大量投資可能難以實現。
中央大學台經中心執行長吳大任12日指出，過去台商赴中國或東南亞投資是為了降低生產成本、提升競爭力，如今赴美投資則多半是出自地緣政治、美方壓力，考量美國高昂的建廠與勞動成本，先天就不利於製造業生存，他認為《經濟學人》的看法有其根據。
吳大任表示，雖然台灣對美承諾投資是經過企業意願調查，但赴美國投資大不易，有一定的挑戰性，更不用說是中小企業若投資失敗可能直接拖垮整間公司，因此投資意願能否延續尚有待觀察；另一方面，「台灣模式」能否順利落地美國也將面臨考驗，因為台灣半導體的成功發展除了奠基在供應鏈緊密支援，工程師的責任制工作文化也是重要一環，這點恐難在美國「原汁原味」呈現。他說：『(原音)我們的工程師願意配合公司的要求，幾乎是無限制的加班，你很難要求美國工程師能夠用台灣的方式來完成他的工作。所以說我們在台灣習以為常的做法，甚至是管理方式，到美國去，你如果是真的是複製過去的話，可能未來會帶來很多的法律訴訟。』
吳大任認為，台灣廠商缺乏在歐美先進國家投資的經驗，廠商赴美需要「因地制宜」，針對美國的法律規範與投資環境重新設計可行的經營管理模式，且雙邊政府也應提供更多奧援與協助，幫助企業克服跨國投資的文化與法規障礙，才能讓這些投資支票真正兌現。(編輯：宋皖媛)
