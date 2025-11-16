經濟學人點出台灣病掀議！學者解析

▲經濟學人指台灣的匯率低估衍生「台灣病」，引發議論。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 《經濟學人》近日以「台灣經濟繁榮中隱藏的風險」為題，撰文論述台灣經濟榮景的潛藏風險，指出台灣在強勁的出口背後，新台幣卻長期被低估，這懲罰了台灣消費者以及系統性金融風險等問題，引發關注。美國明尼蘇達大學經濟學博士、中央研究院經濟研究所研究員許文泰初步提到文章中提出的4點，解析背後因素與問題。

經濟學人在報導中引用其編製的大麥克指數，指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，新台幣對美元被低估了55％，是全球低估程度之最。這導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險；至於政策之所以延續至今，原因之一是出口商的游說壓力，再加上台灣央行具有非比尋常的權力，央行藉由抑制台幣匯率，維持出口競爭力，同時造成巨大的扭曲，經常帳順差膨脹、外匯存底增加，失衡程度都比其他相近經濟體都更嚴重。

央行則發出5點說明反駁，指出經濟學人引用的大麥克指數有缺陷，並利用iPhone指數來反論證大麥克指數的結果落差甚大，以此為基礎的推論並不成立；如今跨境資本移動是新台幣升貶關鍵因素，僅以一籃商品與服務計算的購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）已無法作為衡量均衡匯率的指標；直指「經濟學人」文章指稱新台幣匯率低估所造成台灣經濟金融的負面效應，並不成立。且美國財政部從未要求新台幣升值。

許文泰透過臉書表示，經濟學人用台灣病這個詞來講台灣的低台幣幣值所造成的現象，他認為用詞有些重。但台灣某些現象在跨國比較來說，真的蠻特殊的。不只是低幣值、低利率、高房價、高外匯存底、高貿易順差這些數字而已，而是有更深層的原因。經濟學人的文章裡面有講出其中一些，但不是全部。

在今年四月美國總統川普強硬實施對等關稅時，央行是否採取動作，透過匯率方式應對，就曾受到關注，但央行起初選擇低調處理並位回應，當時許文泰就曾提過，央行應該準備匯率上談判桌的應對方式，台灣的匯率是有控制的空間，並點出政府高層應認識到台灣這種「奇異的總體經濟結構」不能長久持續下去。

他提到，台灣奇異的總體經濟結構包含「長期用稅收補貼油水電，刻意壓低通貨膨脹」、「通貨膨脹看起來低，導致不需要漲利率」、「在與國外有利率差之下，導致台幣幣值低」、「長期阻升不阻貶，累積龐大外匯存底，導致有龐大的盈餘繳庫，貢獻政府歲入超過10%。這樣的央行等於是政府的金雞母，於是成為政客的最愛。因為有了央行，政府可以在發放各種福利的時候，不需要大幅增稅或舉債」、「長期阻升不阻貶，也受出口商歡迎。出口商確實是台灣厲害的一群人，也有一定的政治影響力」；但他認為，這樣奇異的總體經濟結構，是要付代價的。

對於經濟學人此次點出台灣病的文章掀起議論，許文泰也提出背後4點初步分析，首先，許多人說這些經濟學人的文章美國政府的起手式，許文泰好奇，說這是美國政府起手式的人，是否更直接一點的證據？自己之所以這樣問，是因為其實美國已在10月初與韓國發過聯合聲明，顯示美國一直在跟各國談匯率問題，他認為美國與台灣發聯合聲明，與這篇文章，基本上是個時間上的巧合。

許文泰提到，央行阻升不阻貶是長期的現象。央行壓低利率也是長期現象。這些都不是最近開始的，我們談的都是20幾年的現象。如果央行說他沒有干預匯率，最近這幾年可能是真的不多。因為只要利率不漲，維持跟美國的利差，這樣台幣就會貶了。別人的利率是可高可低，但台灣的利率一旦低了，就好像再也高不起來。這裡面的問題、機關一大堆。主計總處的ＣＰＩ準不準，也是其中之一。

談到保險業，許文泰指出，賣儲蓄險保單，要能夠理賠，還要能夠給出3%的利率，這也是讓保險業大舉向外購買生息資產的主因。這種台灣蠻特殊而廣泛的保單，竟成為可能形成金融危機的未爆彈。台灣的保險監理還是稅務結構出了什麼問題？也因為保險業買很多外國資產，央行過去這幾年也真的不太需要自己出手。

最後，許文泰強調，美國是否會來施壓台幣升值眾說紛紜。一來台幣能不能升？二來有是否會傷害美國AI產業的問題；第三，MAGA經濟學在美國政府裡能發揮多大影響，他指出，按MAGA經濟學，他們是打算施壓大幅順差國的貨幣升值。



