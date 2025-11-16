經濟學人點出台灣病掀議！學者解析
[NOWnews今日新聞] 《經濟學人》近日以「台灣經濟繁榮中隱藏的風險」為題，撰文論述台灣經濟榮景的潛藏風險，指出台灣在強勁的出口背後，新台幣卻長期被低估，這懲罰了台灣消費者以及系統性金融風險等問題，引發關注。美國明尼蘇達大學經濟學博士、中央研究院經濟研究所研究員許文泰初步提到文章中提出的4點，解析背後因素與問題。
經濟學人在報導中引用其編製的大麥克指數，指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，新台幣對美元被低估了55％，是全球低估程度之最。這導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險；至於政策之所以延續至今，原因之一是出口商的游說壓力，再加上台灣央行具有非比尋常的權力，央行藉由抑制台幣匯率，維持出口競爭力，同時造成巨大的扭曲，經常帳順差膨脹、外匯存底增加，失衡程度都比其他相近經濟體都更嚴重。
央行則發出5點說明反駁，指出經濟學人引用的大麥克指數有缺陷，並利用iPhone指數來反論證大麥克指數的結果落差甚大，以此為基礎的推論並不成立；如今跨境資本移動是新台幣升貶關鍵因素，僅以一籃商品與服務計算的購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）已無法作為衡量均衡匯率的指標；直指「經濟學人」文章指稱新台幣匯率低估所造成台灣經濟金融的負面效應，並不成立。且美國財政部從未要求新台幣升值。
許文泰透過臉書表示，經濟學人用台灣病這個詞來講台灣的低台幣幣值所造成的現象，他認為用詞有些重。但台灣某些現象在跨國比較來說，真的蠻特殊的。不只是低幣值、低利率、高房價、高外匯存底、高貿易順差這些數字而已，而是有更深層的原因。經濟學人的文章裡面有講出其中一些，但不是全部。
在今年四月美國總統川普強硬實施對等關稅時，央行是否採取動作，透過匯率方式應對，就曾受到關注，但央行起初選擇低調處理並位回應，當時許文泰就曾提過，央行應該準備匯率上談判桌的應對方式，台灣的匯率是有控制的空間，並點出政府高層應認識到台灣這種「奇異的總體經濟結構」不能長久持續下去。
他提到，台灣奇異的總體經濟結構包含「長期用稅收補貼油水電，刻意壓低通貨膨脹」、「通貨膨脹看起來低，導致不需要漲利率」、「在與國外有利率差之下，導致台幣幣值低」、「長期阻升不阻貶，累積龐大外匯存底，導致有龐大的盈餘繳庫，貢獻政府歲入超過10%。這樣的央行等於是政府的金雞母，於是成為政客的最愛。因為有了央行，政府可以在發放各種福利的時候，不需要大幅增稅或舉債」、「長期阻升不阻貶，也受出口商歡迎。出口商確實是台灣厲害的一群人，也有一定的政治影響力」；但他認為，這樣奇異的總體經濟結構，是要付代價的。
對於經濟學人此次點出台灣病的文章掀起議論，許文泰也提出背後4點初步分析，首先，許多人說這些經濟學人的文章美國政府的起手式，許文泰好奇，說這是美國政府起手式的人，是否更直接一點的證據？自己之所以這樣問，是因為其實美國已在10月初與韓國發過聯合聲明，顯示美國一直在跟各國談匯率問題，他認為美國與台灣發聯合聲明，與這篇文章，基本上是個時間上的巧合。
許文泰提到，央行阻升不阻貶是長期的現象。央行壓低利率也是長期現象。這些都不是最近開始的，我們談的都是20幾年的現象。如果央行說他沒有干預匯率，最近這幾年可能是真的不多。因為只要利率不漲，維持跟美國的利差，這樣台幣就會貶了。別人的利率是可高可低，但台灣的利率一旦低了，就好像再也高不起來。這裡面的問題、機關一大堆。主計總處的ＣＰＩ準不準，也是其中之一。
談到保險業，許文泰指出，賣儲蓄險保單，要能夠理賠，還要能夠給出3%的利率，這也是讓保險業大舉向外購買生息資產的主因。這種台灣蠻特殊而廣泛的保單，竟成為可能形成金融危機的未爆彈。台灣的保險監理還是稅務結構出了什麼問題？也因為保險業買很多外國資產，央行過去這幾年也真的不太需要自己出手。
最後，許文泰強調，美國是否會來施壓台幣升值眾說紛紜。一來台幣能不能升？二來有是否會傷害美國AI產業的問題；第三，MAGA經濟學在美國政府裡能發揮多大影響，他指出，按MAGA經濟學，他們是打算施壓大幅順差國的貨幣升值。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台灣經濟繁榮背後暗藏風險？經濟學人：新台幣被低估程度全球之冠
習近平跳票？中國採購美國大豆連承諾3%都不到 數千農民恐撐不住
中國籲民眾別去日本！多家航空公布「機票免費退改」網熱議
其他人也在看
《經濟學人》指央行壓低匯率成「台灣病」 阮慕驊：要不要來台生活3個月再發表
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導英國媒體《經濟學人》近期以台灣為主題，直指台灣經濟環境在蓬勃發展的表象裡存在隱形危機，並以「台灣病」稱呼當前情形，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
先有《經濟學人》報導 後有央行與美國財政部聯合聲明 新台幣準備升值了？
聯合聲明中文版，美方也認可的中文版裡面寫「不應操縱匯率」，相信在台灣的外匯交易...信傳媒 ・ 1 天前
經濟學人直指「台灣病」！新台幣長期偏低 降低購買力並推升房價
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台灣長年依靠半導體與電子製造出口帶動經濟，是全球科技供應鏈的關鍵。然而，經常帳巨額順差及長期偏低的新台幣匯率，也在...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
過家門而不入！明利村長忙救災 村民掛紅布條送暖
花蓮縣 / 綜合報導 花蓮萬榮鄉的明利村，日前因為鳳凰颱風導致馬太鞍溪再度溢流致災，目前還堆積著厚厚淤泥，村民除了希望趕快恢復家園，也很感謝同樣是受災戶的村長林萬成，因為他從發布警戒開始，約有一週時間沒日沒夜穿梭在村裡各處需要他的地方。如今被村民們感謝、還稱他是超人，他反而說一開始是自己安慰村民，現在反而是村民在安慰他。 放眼望去灰黑色一片，部分厚泥快堆得比砂石車還高，這裡是花蓮萬榮鄉明利村，馬太鞍溪堰塞湖溢流後，被惡水灌進毀損家園，大型機具至今持續搶通道路，而受災居民透過文字幫彼此打氣，紅底白字的布條高高掛，大大寫下明利村加油，同時也謝謝村長林萬成，因為日以繼夜守護部落。花蓮縣萬榮鄉明利村民說：「(村長)很認真啊，還滿辛苦的，就是謝謝他這樣。」還有人大讚林萬成是超人村長，因為從發布警戒開始，他有接不完的電話開不完的會，還有幫不完的忙，花蓮縣萬榮鄉明利村長林萬成說：「(早上)7點以前就開始在動工，一直到晚上，傍晚6點，不管怎麼樣，還是以村民為優先。」事發至今約一週，都還放不下心中大石，在發布紅色警戒後，下午就開始逐戶視察進行撤離，隔天早上到災區查看淹水情形，下午馬不停蹄執行撤村作業，並與水利署長一起會勘，12日擬定復原計畫，也到收容所關心村民，甚至與他們同住，接下來的兩天繼續關心救援進度，並參加防災會議，15日和政委季連成表達訴求，也到第一線，查看各地的復原狀況。花蓮縣萬榮鄉明利村長林萬成說：「(11/16)一大早我村民看到我，就...看到我就直接哭了，我去安慰他，我說我們不要再難過了，我只是心疼我的村民，相對地，現在我...反而是我的村民在心疼我。」村長兒子也透露，父親奔波睡眠嚴重不足，而且自己的家也受大水侵襲，但村長表示，明利村就是自己的家，住在這超過一甲子，不只要幫助村民，也得顧及大家安全，考量大型機具還在清主要路面，16日仍不開放災民回家清理，預計17日中午後，大型機具清出道路才會開放災民回家善後，一起恢復他們的家。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
耶誕糕點上桌 沉浸節慶氛圍
歐美耶誕餐桌上除了必備的大餐，也少不了應景麵包糕點，國內各家麵包坊因應節慶到來，也紛紛推出相關節慶產品。中時新聞網 ・ 1 小時前
李連杰遭傳移植心臟續命！最新影片揭現況：別執著
「功夫皇帝」李連杰今年8月突然曬出躺病床的照片，引起外界熱議，事後證實只是去做小手術，現在身體並無異狀。然而，近日傳出他接受換心手術，使健康狀態再度受到討論，日前更曬出最新影片，坦言：「當下是存在的，所以別執著。」中時新聞網 ・ 2 天前
英經濟學人警告「台灣病」 新台幣匯率長期遭低估
英國新聞周報「經濟學人」，點名台灣央行壓低新台幣匯率，讓新台幣成為全球最被低估的貨幣，此舉也造成了嚴重的經濟扭曲，包括巨額貿易順差、異常龐大的儲蓄，以及高漲房價，被稱為「台灣病」，但央行發聲明否認，指...華視 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 1 天前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 7 小時前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 12 小時前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 4 小時前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
冬盟》對1位台灣隊火球男沒輒⋯ 日本監督透露打爆台灣奪冠秘話
日本社會人隊監督川口朋保今年9月亞錦賽率隊以11：0打爆台灣隊，勇奪2連霸，但川口仍看見台灣隊和南韓隊有不少好投手，直言明年在名古屋舉辦的亞運不好打，「要怎麼樣從台韓手中得分，有點煩惱⋯」亞錦賽台灣隊在超級循環賽推派張峻瑋大戰日本社會人，他繳出4局無失分，可惜退場後球隊遭逆轉，最終以2：3輸日本社會自由時報 ・ 8 小時前