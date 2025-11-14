經濟學人點名台灣病！侯漢廷曝國安問題嘆：綠委還在問鈔票改版

《經濟學人》指出，台灣隱藏結構性的矛盾現象，如新台幣長期被低估等問題，並指這被稱為「台灣病」。台北市議員侯漢廷表示，「台灣賺很多錢，但人民卻沒有比較幸福，還越活越累。」不改革不行，但改革一定會痛，這是「國安問題」，可惜有些民進黨立委，質詢央行都在問鈔票要不要改版，「台灣人的悲哀」。

侯漢廷。（圖／中天新聞）

侯漢廷今天表示，《經濟學人》新封面以「台灣病」形容新台幣長期被低估：出口與順差創新高，卻犧牲勞工薪資與內需。他簡單加入自己的理解，讓更多人知道，什麼是「台灣病」。簡而言之，「台灣賺很多錢，但人民卻沒有比較幸福，還越活越累。」《經濟學人》用「台灣病」來形容這個現象。外表亮眼，內在亂七八糟。

廣告 廣告

「台灣有哪些不合理的亂象？」侯漢廷發文表示，房價比紐約、倫敦還難買，你去買一間台北房子，等於要存 16 年不吃不喝；東西比國外更貴，有些同樣的零食、衣服，在台灣買反而比國外貴；（尤其賣晶片），出口好到爆、台灣每年賺外國人超多錢；但人民薪水沒什麼漲，勞動生產力（你努力的成果）變兩倍，但薪水沒跟上。

匯兌示意圖。（圖／報系資料照）

侯漢廷也列出，經濟學人認為台灣有四大問題：

第一大問題：台幣太便宜（被低估 55%）台幣被低估，意思是台灣的東西「被迫賣便宜給外國」。

為什麼不好？出口商很好賺，因為價格便宜、外國人買更多。但台灣人生活更貴！（因為進口食物、能源都變貴）整個國家就像：「公司業績很好，但員工薪水沒漲，反而生活越來越貴。」

第二大問題：經濟成果沒有平均分給人民。台灣外銷很猛 → 公司賺很多。但人民沒感覺 → 因為薪水漲得超慢一個關鍵數字是勞動生產力 20 年來翻倍、薪水沒跟上、勞工在經濟中的分配反而縮小。簡言之，大家更努力、產能更高，但賺到錢的大部分是公司，不是勞工。

第三大問題：房價高漲

為了讓台幣維持便宜，央行會大量買美金，結果呢？「就像央行狂『印鈔票』→ 市場台幣太多，台幣太多 → 利率變低，利率低 → 錢沒地方去 → 跑去買房子。」所以台灣變成，錢太多，但房子變大家唯一的投資出口，導致房價一路噴。這就是為什麼這一代普遍買不起房，不是因不努力，是制度把房價推得太離譜。

第四大問題：壽險公司有巨大爆雷風險

壽險公司拿大家的保險費（台幣），去買美國資產（美元）。但如果台幣突然大升值，壽險業會血崩。

中央銀行。（圖／報系資料照）

為什麼政府不把問題修好？侯漢廷指出，出口商不願意，因為台幣便宜，他們賺更多。就像補助一直拿，突然要拿掉，大家會反彈；央行也不願意，因為央行靠這樣「賺來的錢」補助政府。台灣央行每年上繳政府收入的 6%，其他國家平均只有 0.4%，「換句話說，政府很依賴央行的錢，央行不敢放手讓台幣升值。」

侯漢廷說，經濟學人認為這個模式不行了，美國壓力越來越大，美國不爽別人讓貨幣太便宜，因為會影響美國產品競爭力；台灣內部金融風險越來越高，壽險的美元資產很可能出問題。經濟學人也建議台灣一定要改革，但改革會造成一些靠便宜台幣活著的公司倒閉、一些產業要裁員、壽險公司可能會發生虧損。他認為，這些痛是必要的，只有這樣，未來台灣人才真正能享受到「台積電很強」這件事帶來的好處，而不是只看到新聞數字很漂亮，自己卻越活越累。

侯漢廷。（圖／中天新聞）

侯漢廷總結，台灣就像一個看起來很富有，但家裡每個人都覺得越來越窮的家庭。外銷超強、公司超賺，但人民薪水不動、房價爆炸、生活壓力越來越大。不改革不行，但改革一定會痛。改了，出口企業立刻怒吼；不改，普羅大眾維持現狀，溫水煮青蛙，感覺不到立即損失，不會大聲怒吼。政府當然選擇無視。上面問題是真正的「國安問題」，可惜有些民進黨立委，質詢央行，都在問鈔票要不要改版、鈔票大小，台灣人的悲哀。

延伸閱讀

綠2026台北市長人選「誰最強」？蔣萬安被問到忍不住笑出來

「他」2028斷賴清德連任？2命理師異口同聲：蔣萬安有總統命

蔣萬安出手了！一殯舊址規劃明年出爐：城市再生起點