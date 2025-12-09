《經濟學人》分析中國「冷遇外交」：劃出紅線成本超低、效果大

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

日本首相高市早苗自11月初發表「台灣有事說」以來已滿1個月，這段期間中國大規模抵制日本，包含呼籲民眾勿赴日旅遊、禁止進口海鮮、暫緩演唱會表演和電影上映等等，再現中國慣常的「冷遇外交」（doghouse diplomacy）。

中國已實施20多年的「冷遇外交」，認為其對中國來說，短期之內成本很低，成效卻很大。（示意圖／Unsplash）

《經濟學人》昨（8）日報導，分析中國已實施20多年的「冷遇外交」，認為其對中國來說，短期之內成本很低，成效卻很大，但長期來說影響有限。報導中回顧中國歷年來「貿易武器化」的措施：2016韓國部署美國飛彈防禦系統，中方祭出禁韓令；2018年加拿大執行美國引渡要求，拘留華為高階主管，中國切斷進口加拿大油菜籽；2021年，立陶宛首度成立「台灣」代表處，打破「台北」代表處慣例，導致商品無法出口至中國。一位澳洲學者整理的資料庫紀錄2008年來，全球近百起「貿易武器化」，當中約4成的案例中，中國是發起者。

不過中國的施壓未必能迫使他國屈服。當一國受到中國打擊時，國內輿論會長期對中國抱持負面情緒，影響政府修復關係的行動。而打壓和抵制也會隨著時間逐漸放緩，而韓國與立陶宛並未改變原先策略。但中國依舊達成殺雞儆猴的效果，許多國家因看到他國遭遇報復而變得更趨保守，如歐美僅允許較低級別官員與達賴喇嘛公開互動，前陣子與台灣協商設立代表處的愛沙尼亞也不敢以「台灣」為名稱。

報導指出，中國似乎認為，偶爾被視為外交惡霸是可以承受的代價，因其損害有限，但卻能在國際上清楚劃出自身紅線。北京如今不僅懲罰日本，也積極向外國外交官強調其對台立場與歷史論述，意在讓各國理解「支持台灣」可能帶來的後果。對中國而言，將日本送進「狗屋」並非只為懲戒，而是要提醒其他國家跨越者將自負風險。

