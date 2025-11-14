《經濟學人》喊匯率扭曲害「台灣病」 央行5點聲明駁斥

財經中心／倪譽瑋報導

國際知名刊物《經濟學人》（The Economist）指稱新台幣匯率偏低「明顯不正常」，恐已埋下結構性風險，並將其稱為「台灣病」，該病導致經濟金融產生多項問題。今（14）日中央銀行發出5點聲明駁斥，例如用來評估的指數不恰當、市場供需仍是決定匯率的重要因素等。

《經濟學人》以「台灣病」評價匯率異常

最新一期《經濟學人》以「台灣病」形容新台幣長期被低估，以經GDP調整後的大麥克指數（Big Mac Index）來看，新台幣對美元被低估幅度高達55%，是全球最被低估的貨幣；過去五年，台灣晶片與伺服器出口暴增三倍，貿易順差來到史上新高，在這樣的成績下，新台幣仍長期被壓在偏低區間，《經濟學人》認為顯然不尋常。

廣告 廣告

《經濟學人》認為，偏低的新台幣，對出口企業固然有利，卻讓仰賴進口食物、能源與生活用品的台灣家庭，購買力長期遭到侵蝕。報導也點出，美元若轉弱，美國可能藉由關稅、國安等議題，施壓台灣調整匯率政策，要求新台幣升值。

針對《經濟學人》說法，央行列出5點澄清：

一、影響匯率的因素眾多，匯率係由外匯市場供需決定，並非單一商品價格所能衡量；金融自由化以來，跨境資本移動係影響新台幣匯率升值或貶值的重要因素。

二、過往《經濟學人》已坦承大麥克指數並不適合用來評估一國匯率是否高（低）估

(一) 只以單一商品來評估匯率並不恰當，《經濟學人》早在2003年便坦承，大麥克指數有其缺陷1；2006年時《經濟學人》更直指，大麥克指數多年來在全球被各界廣泛引用、甚或濫用。

(二) 若利用其他單一商品指數來評估一國通貨匯價是否高（低）估，亦可能出現截然不同的結果。早在2016年，野村控股公司曾根據各國iPhone 售價，計算出iPhone指數，在當時納入比較的23種通貨中，美元係遭低估最嚴重的通貨，結論迥異於大麥克指數。此外，以最新iPhone售價換算，新台幣對美元匯率仍高估17.1%，與《經濟學人》大麥克指數顯示新台幣對美元匯率低估55%之結果背道而馳。

三、當前外匯市場供需主要與金融交易相關，以台灣為例，2024年外資及本國資金進出合計金額是商品貿易金額的19.3倍，爰僅以一籃商品與服務計算之購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）已無法作為衡量均衡匯率的指標，故不宜作為判斷匯率高估或低估的標準，更遑論以單一商品來評估一國匯率之高、低估。

四、如前所述，不宜以大麥克指數推論新台幣匯率之合理價位，因此，該文指稱新台幣匯率低估所造成台灣經濟金融之負面效應並不成立；過去外界亦曾提出類似的論點，本行均已於新聞稿、新聞參考資料、央行理監事會後記者會參考資料提供說明。

五、儘管今（2025）年迄今台灣對美國商品貿易順差擴大，期間本行多次與美國財政部就總體經濟與匯率等議題溝通時，該部從未要求新台幣升值。

更多三立新聞網報導

大新竹輕軌有進展！中央核定補助 有望串聯竹科、高鐵站

機票「突然多出字」 一票人憂影響搭機！達人揭真相

iPhone Air太輕賣不好！傳下一代新機「改成史上最胖」

蒜頭突然發芽！內行用「這招」保存到明年 配饅頭也好吃

