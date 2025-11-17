經濟學人「嚇台連續劇」不停上演！ 謝金河：上封面沒一次好的





英國《經濟學人》日前撰文指出，台幣價格過低是因為我國央行要維持出口，反而讓台灣患上「台灣病」（Taiwanese disease），還建議規劃匯率長期升值的路徑，事後央行與美國財政部聯合聲明，強調美方從未要求新台幣升值，對此財信傳媒董事長謝金河認為，文章內容並未超過今年4月下旬的類似論述，當時外媒就以「大麥克理論」主張台幣大幅低估，還衍生出所謂「米蘭海湖莊園理論」，宣稱川普政府可能要求盟友大量購買低利率美國公債，如今《經濟學人》再拋出類似論點炒作，令他抱持「看看就好」的心態。

謝金河在臉書發文表示，《經濟學人》驚嚇台灣的連續劇不停上演，這期以「The Hidden Risks in Taiwan’s Boom」為題，從大麥克理論指涉新台幣低估55%說起，說到經濟成果未能全民共享金融體系的系統風險，還提醒台灣罹患台灣病（Taiwan Disease) 、福爾摩沙流感（Formosa Flu），幾乎把所有能用的字眼都用在台灣身上，但有別於其他人的積極評論，當時人在日本的他沒有回應，原因在於看完文章後發現，論述沒有超過今年4月初線的大麥克理論。

他提到，今年稍早就有出現新台幣被低估的說法，包括4月下旬人們透過大麥克理論，恐嚇說美國總統川普要台幣升到13.3，有關新台幣的大麥克理論低估55%「也是這個時候說」，當時還有白宮經濟顧問委員會主席史蒂芬米蘭（Stephen Miran）提出的海湖莊園理論，甚至警告說川普政府要求受美國保護的國家要買幾乎無息的美債，嚴重程度更勝如今的《經濟學人》封面故事。

謝金河指出，今年5月2日及5日台幣在兩個交易日狂升，最高來到28.79兌一美元，這場新台幣升值的戲碼在5日出現最沈重的心理預期壓力，總統賴清德還召開記者會安定人心，就連當日下午央行總裁楊金龍也親上火線回應，強調川普政府沒有施壓台幣匯率，但新台幣第二季的狂升造成上市櫃公司超過2000億元的匯損，這場狙擊新台幣升值的戲碼透過媒體造勢，台灣的企業可以說是賠了夫人又折兵，「這次經濟學人又拿出來炒作一下，劇情和四月下旬差不多，我只看看就好，沒有多加回應！」

他接著說，自己最關注的是新台幣的走勢，台幣目前仍在31元左右震盪，這是好事情，即使新台幣確實有被低估的情況，但對比日圓在154.74、韓元在1458，日圓、韓元的低估程度不下於台灣，令人好奇為何《經濟學人》只點名台灣，「日圓、韓元不升，台幣不必跟著起舞。」

謝金河總結表示，從2021年起台灣登上《經濟學人》封面，幾乎沒有一次是好事情，例如該媒體曾連續三年點名台灣是地表上最危險的地方，結果戰爭發生在烏克蘭及中東，今年5月又宣稱川普放生台灣，還說中國贏得貿易戰，這一期經濟學人除了警告有台灣病，還說中國在AI的競賽將超越美國、晶片自主化將順利達標，但事實真相如何可受公評。

（封面示意圖／翻攝謝金河臉書）

