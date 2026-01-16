《經濟學人》委內瑞拉民調 逾50%受訪者支持美抓馬杜羅

委內瑞拉掌權長達12年的總統馬杜羅，被美軍擄走、羈押在紐約監獄之後，首都卡拉卡斯街頭一切如常，並未如美國國務院所警告的，出現左派武裝團體為亂的局勢。12日耶誕新年假期結束，中小學新的學年開學，意味著家庭生活也將回到正軌。

委內瑞拉教師拉米瑞茲表示，「我今天原本預期他們（學生）會對當前局勢有很多問題要問，但他們態度都非常冷靜，活在自己的世界裡，他們不懂這些事，所以我也就沒有提，因為我沒感覺他們有興趣，也沒覺得他們有必要知道發生了什麼，他們開開心心的回到學校。」

決定後馬杜羅時代走向的關鍵時刻，英國《經濟學人周刊》委託維吉尼亞州的研究機構Premise，9日到13日透過手機APP，對600名委內瑞拉人進行意見調查，按總人口性別、年齡比例加權，結果顯示「委內瑞拉人相信川普，提供的是一個更好的未來。」

卡拉卡斯居民說道，「我們還是老樣子，要嘛你做事做全套，要嘛最好什麼都不要做。」

對於美軍的突襲行動，超過了半數的受訪者態度是強烈支持與相當支持的，堅決反對與大致反對的只有13%；對未來一年政治局勢的看法，超過7成的人認為會往好的方向發展，看壞的5%都不到，至於對個人與家庭的經濟，看好的超過了6成，看壞的也是5%。近半數的受訪者支持美國治理，反對的只有18%。

石油資源應該由誰掌管，看法就分歧較大，三分之一的人選擇委內瑞拉政府，28%的人則選擇私人公司，略超過四分之一的人認為應該讓美國政府負責。而在相關政治人物的好感度調查方面，川普與國務卿盧比歐高居第1、第2，受歡迎的程度高於反對派領袖馬查多、龔薩雷茲，甚至是代理總統羅德里格茲。

前總統馬杜羅支持者呼籲，「放馬杜羅總統自由，北美人休想擁有委內瑞拉，這裡由委內瑞拉做主，沒人叛國，我們全都忠誠。」

交通運輸工會13日在卡拉卡斯，舉行支持馬杜羅的車隊大遊行，好幾千名摩托車騎士和運輸工人，把進出卡拉卡斯的高速公路塞爆。馬杜羅的兒子尼可拉斯，在講台上聲嘶力竭的對群眾，傳達他父母的訊息，「要堅定不移的支持繼任的羅德里格斯政府。」

另一方面，查維茲時期成立的左派武裝團體、The Colectivos，荷槍實彈的持續在社區巡邏。面對美軍如入無人之境綁走了馬杜羅夫婦，讓這群自詡為「玻利瓦爾革命」的捍衛者，既憤怒又疑惑，堅信馬杜羅是被親密盟友出賣。

The Colectivos成員蘇芮茲回應，「當然他們（美國）在科技上打敗我們，儘管戰備方面我們有蒲亭指揮官、中國和北韓的支持，但就如我所說的，實際上他們擁有比我們先進的科技，我們哪裡比得過？這就是事實。」

美軍代號為「絕對決心行動」的奇襲，再次展現了獨一無二，外科手術般精準的軍事能力，前CIA中央情報局拉丁美洲任務主管，曾參與美軍任務策畫的大衛費茲傑拉德，在對《BBC》的訪談指出，「驅動這場行動的不是軍事戰術，而是情報。」

美軍如何切斷所有光源，讓卡拉卡斯陷入黑暗，150架戰機長驅直入、直升機在100英尺高度低空飛行，又讓中國、俄羅斯防空系統完全癱瘓？具體詳情外界不得而知，只能從事後的公開表揚推斷，網路司令部、負責衛星運作的太空司令部，以及隱形無人機，都扮演了重要的角色。