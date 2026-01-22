《經濟學人》封面諷川普「裸身騎北極熊」 揭格陵蘭撤軍的深層恐懼

國際中心／程正邦報導

《經濟學人》以「川普造成的真正威脅」為題發表文章示警，封面用「川普赤裸上身騎北極熊」AI圖，諷刺意味濃厚。（圖／翻攝自經濟學人X帳號）

美國總統川普於 21 日拋出震撼彈，宣布不再尋求以武力併吞格陵蘭，並同步撤回原定 2 月對歐洲 8 國加徵的懲罰性關稅。這場看似「和平落幕」的鬧劇，卻在國際政經界引發更深層的憂慮。權威媒體《經濟學人》（The Economist）最新一期封面以「川普赤裸上身騎著北極熊」為圖，諷刺其行徑猶如當年以強權自居的俄國領導人，並以《川普造成的真正威脅》為題，警示歐洲：這場戰術撤退背後，隱藏著跨大西洋聯盟瓦解的終極風險。

戰術撤退的真相：代價高昂後的妥協

《經濟學人》分析，川普之所以願意在格陵蘭議題上讓步，並非轉性支持和平，而是歐洲領導人罕見地展現了「讓美國付出代價」的硬氣。歐洲國家此次不再阿諛奉承，而是明確祭出關稅報復威脅，讓美國金融市場意識到貿易戰將反噬自身。

另外，格陵蘭目前受北約第五條集體防禦條款保護，美軍在島上幾乎擁有完全的行動自由。為了「在地圖上塗顏色」而破壞盟友關係，反而戰略價值矛盾，被美國國會視為代價高昂且收益微薄的愚行。

俄羅斯總統普丁騎熊的梗圖在網路上瘋傳多年。（圖／翻攝自《Miguel Deitos》YouTube）

蔑視盟友：美國版「搭便車論」再起

即便武力威脅消退，川普在達沃斯論壇上的措辭仍令歐洲脊背發涼。川普與財長貝森特持續強調，美國自 1980 年以來為國防多花了 22 兆美元，指責歐洲是長期「搭便車」的寄生蟲。本屆政府的安全檔案甚至露骨地警告：歐洲正因移民問題面臨「文明消亡」，不再是可靠的長期盟友。

這類「歐洲消亡論」反映出川普核心幕僚對跨大西洋價值觀的極度蔑視。文章警告，川普堅信歐洲比美國更無法承受聯盟破裂的後果，因此隨時可能將關稅作為籌碼再次重啟。

網友將川普騎北極熊和俄羅斯總統普丁騎熊的梗圖做比較。（圖／翻攝自X@tina_kandelaki）

歐洲的警鐘：為「後北約時代」做準備

《經濟學人》認為，歐洲人過去數十年安於美國提供的安全防護網，專注於享受生活的日子已經一去不復返。若歐洲與亞洲盟友不再信任美國的保護傘，德國、日本、波蘭等國勢必加快重新武裝，甚至被迫尋求核武。這將削弱美國自身的戰略價值，並創造一個更充滿敵意的世界。歐洲領導人必須意識到，建立硬實力（軍事與戰略自主）需要數年時間，而川普的破壞力卻是急於求成的。

這場格陵蘭風波的平息，只是跨大西洋聯盟瓦解過程中的一次短暫喘息。歐洲領導人雖然成功揭露了川普思維的淺薄，但《經濟學人》最後冷冷地提醒：歐洲必須開始為「北約不復存在的那一天」做好準備，那將是一個孤立無援、必須自求多福的世界。

The Greenland crisis holds lessons for all countries. America’s friends need to prepare for a world in which they are alone and NATO is no more: https://t.co/dnnHOYfk6m pic.twitter.com/9hMCr9mn9V — The Economist (@TheEconomist) January 21, 2026

