《經濟學人》封面酸爆！川普裸上身騎北極熊

▲經濟學人最新一期，以川普赤裸上身、騎著一隻北極熊當作封面，諷刺意味濃厚。（圖／翻攝自X@glcarlstrom）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）在當地時間21日在瑞士達沃斯論壇上，鬆口說自己不會在格陵蘭問題上動用武力，並收回對歐洲8個國家開徵懲罰性關稅的計畫，被外界解讀為川普再次退縮。不過，《經濟學人》21日以「川普造成的真正威脅」為題發文，以川普赤裸上身、騎著一隻北極熊當作封面，諷刺意味濃厚。認為川普儘管採取了戰術撤退，但他對北約盟友所表現出的蔑視之情，恐會給歐洲各國帶來更深層的風險，值得歐洲高度警惕。

廣告 廣告

《經濟學人》報導指出，川普在達沃斯的退縮足以讓美國的盟友鬆一口氣，但問題是能夠持續多久？川普雖然在壓力下做出讓步，但這並不意味著他會放棄其長期目標。並且，這場風波也讓外界得窺川普狹隘的世界觀以及「篡改歷史的意願」，這些都在在侵蝕了美國盟友對美國的信任。

報導認為歐洲在格陵蘭問題上算是幸運的，因為川普選擇在一個對美國實際利益影響有限的地點發起爭端，美國公眾輿論普遍反對代價高昂的收購，國會也罕見地展現出對抗川普的姿態。在與川普的大多數交手中，歐洲領導人都對他採取阿諛奉承的態度，但這一次歐洲領導人的態度更加強硬，並且確實奏效了，讓川普相信為此的付出代價得不償失。

然而，川普的言語仍暴露出他對對歐洲以及跨大西洋聯盟價值的強烈蔑視。川普說美國為北約「100％」買單，卻從未得到任何回報，警告移民潮可能導致歐洲「文明消亡」，無法再成為美國可靠的盟友。

不幸的是，川普不太可能改變其將盟友視為寄生蟲，認為信奉共同價值觀是傻瓜才會做的事的看法，這勢必會導致美國與盟友之間進一步的對抗，川普正在創造一個充滿敵意的世界，歐洲在如何應對川普上將出現內部分裂，且俄羅斯和中國也會把握機會，試圖瓦解美國與盟友間的團結。

報導最後結論，過去長期享受美國的保護，使歐洲忽視硬實力的安逸時代已經結束，歐洲除了要努力避免跨大西洋同盟的瓦解，也需要為北約可能不復存在的那一天做好準備。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

好糗！川普搞混格陵蘭、冰島 白宮辯：是講一塊冰

川普考慮普發百萬美金給格陵蘭人？英媒曝有一條件

傳北約商討格陵蘭割地供美建基地 丹麥發聲：主權問題不容談判