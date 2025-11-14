《經濟學人》形容台灣經濟患「福爾摩沙流感」 中央銀行提5點回應了！

針對《經濟學人》評論我國央行政策造成「台灣病」，央行提出點回應。

最新一期「《經濟學人》：台灣榮景的潛藏風險」報導，政經界討論沸沸揚揚。晚間7時56分，中央銀行對此也做出第一手回應。

針對今（14）日《經濟學人》最新「台灣榮景的潛藏風險（The hidden risks in Taiwan’s boom）」為封面故事。內容指出台灣中央銀行抑制新台幣匯率，以免於貨幣升值衝擊出口導向的經濟，可能步入「荷蘭病」情況，造成經濟嚴重失衡，形成所謂的「台灣病」（Taiwanese disease）或「福爾摩沙流感」（Formosan flu）。

中央銀行也有了回應。其指出該報導引用其編製大麥克指數指稱，我國央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險等。中央銀行澄清說明四點如下：

一、影響匯率的因素眾多，匯率係由外匯市場供需決定，並非單一商品價格所能衡量；金融自由化以來，跨境資本移動係影響新台幣匯率升值或貶值的重要因素。

二、過往《經濟學人》已坦承大麥克指數並不適合用來評估一國匯率是否高（低）估。只以單一商品來評估匯率並不恰當，《經濟學人》早在2003年便坦承，大麥克指數有其缺陷1；2006年時《經濟學人》更直指，大麥克指數多年來在全球被各界廣泛引用、甚或濫用。

若利用其他單一商品指數來評估一國通貨匯價是否高（低）估，亦可能出現截然不同的結果。早在2016年，野村控股公司曾根據各國iPhone 售價，計算出iPhone指數，在當時納入比較的23種通貨中，美元係遭低估最嚴重的通貨3，結論迥異於大麥克指數。此外，以最新iPhone售價換算，新台幣對美元匯率仍高估17.1％，與《經濟學人》大麥克指數顯示新台幣對美元匯率低估55%之結果背道而馳。

三、當前外匯市場供需主要與金融交易相關，以台灣為例，2024年外資及本國資金進出合計金額是商品貿易金額的19.3倍，爰僅以一籃商品與服務計算之購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）已無法作為衡量均衡匯率的指標，故不宜作為判斷匯率高估或低估的標準，更遑論以單一商品來評估一國匯率之高、低估。

四、如前所述，不宜以大麥克指數推論新台幣匯率之合理價位，因此，該文指稱新台幣匯率低估所造成台灣經濟金融之負面效應並不成立；過去外界亦曾提出類似的論點。

五、儘管今（2025）年迄今台灣對美國商品貿易順差擴大，期間本行多次與美國財政部就總體經濟與匯率等議題溝通時，該部從未要求新台幣升值。

