《經濟學人》恐別有用心？馬凱揭新台幣「被低估」真相

《經濟學人》近日引用「大麥克指數」，指稱新台幣匯率長期遭低估，引發國內外熱議。知名經濟學家馬凱教授直言，這樣的論點竟會出現在《經濟學人》之中，令人匪夷所思；他強調《經濟學人》一向具備專業影響力，這次卻以過於輕率的方式做出評估，不僅削弱自身專業公信力，也讓外界質疑背後是否別有用心。

馬凱9日在中天節目《全球財經週報》中指出，「大麥克指數」本身就是不具嚴謹性的比較方式。各國麥當勞大麥克售價受食材成本、租金、人工等多重因素左右，與匯率關聯有限。他也引述央行以iPhone售價作為反駁指標的說法，指出若依iPhone價格比較，新台幣並非低估，反而高估17％。他直言，「等於是用兩個可笑的指標互相對抗」。

至於新台幣是否真的被低估？馬凱引用台灣大學針對2000至2012年的研究指出，央行確實存在「阻升不阻貶」的傾向，但並未直接證明匯率被低估。他認為，多數民眾可能都能理解此政策邏輯，因為台灣屬出口導向國家，一旦匯率過度升值，將削弱出口競爭力，進而傷害經濟。另有兩項計量模型推估新台幣約低估20％至25％，但與《經濟學人》所稱的55％仍有巨大差距，使相關議題更加撲朔迷離。

談及若新台幣真被長期低估的可能後果，馬凱警告，這等同長期偏袒出口業，將推高民生成本，使薪資所得者受損。他表示，出口業獲利擴大、內需部門遭壓縮，恐使國內消費能力下降，最終導致產業結構失衡，是「長期低估的可怕後果」。

至於當前匯率走勢，馬凱認為新台幣升值並不算嚴重。他提到，日本首相高市早苗日前談及「台灣有事」後，引發中國大陸強烈反制，對日本旅遊全面封殺，對日本經濟造成重大壓力，亦可能牽動圓與區域匯率情勢。

