《經濟學人》批「台灣病」 葉俊顯回應

▲回應《經濟學人》的「台灣病」說法，葉俊顯表示，我國半導體出口，因為產品獨特性、難以取代，已不受匯率影響。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 《經濟學人》稱台灣經濟奇蹟是建立在台灣央行長期壓低新台幣匯率，藉此累積出口暢旺成績，卻是犧牲台灣國人購買力、推升國內房價。據《自由時報》報導，國發會主委葉俊顯表示，我國半導體出口，因為產品獨特性、難以取代，已不受匯率影響。



《經濟學人》日前引用「大麥克指數」（Big Mac index），稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，藉此累積出口暢旺成績，卻是犧牲台灣國人購買力、推升國內房價。



葉俊顯接受《自由時報》時說明，央行讓台幣貶值以創造出口，30、40年前可能有用，那是因為當時台灣出口主力產品跟其他國家重疊性，產品特性上競爭力不高，只能靠價格取勝。



但台灣現在出口結構已經不同，是以AI相關伺服器、高階晶片為主力，因為產品有其獨特性，所以不會因為匯率影響競爭力，「經濟學人講的台灣病，在半導體這塊不會發生。」



國發會今（19）日再以補充文字轉述葉俊顯說法，表示針對經常帳順差擴大，主要反映我國產業結構升級與高科技產品的國際競爭力日益提升。



他說，過去台灣出口以傳統製造為主，產品替代性高，匯率貶值有助提升出口競爭力；但隨著我國產業升級轉型，出口轉向電子、半導體等高附加價值，且具技術門檻與獨特性的產品，全球AI與數位轉型趨勢推升晶片需求，帶動我國資通訊與電子出口成長強勁。



此外，2021年新臺幣升值至 28 元新台幣兌一美元的價位，同年我國出口年增29.3%，顯示貶值並非我國出口及經常帳順差主因。



葉俊顯表示，我國為小型開放經濟體，外匯市場屬於淺碟型，易受國際資本流動及出口商資金運作影響。新臺幣匯率由市場供需決定，受外人投資、出口商資金配置及國際局勢等多重因素波動。



但因我國尚未加入國際金融組織，為維持經濟安全與金融穩定，必須維持充裕且具備即時調度能力的外匯存底，始能因應全球景氣波動及突發性風險，確保國家金融韌性。



延伸閱讀：回嗆《經濟學人》「台灣病」 龔明鑫：有病的是講我們有病的人



無獨有偶，經濟部長龔明鑫也針對《經濟學人》報導強烈反擊，頻說台灣在經濟成長率、物價維持上都是模範生，卻要被說是有台灣病，「我們是表現得很好，我們沒有病，有病的是講我們有病的人。」



龔明鑫更說，中國現在經濟情況非常糟糕，基本上國內消費不好，又把剩餘產品傾銷到國際，造成了國際市場大亂，「所以《經濟學人》應該去幫他們提供意見，看看怎麼樣解決這個問題比較重要。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

回嗆《經濟學人》「台灣病」 龔明鑫：有病的是講我們有病的人

駁經濟學人「台灣病」 他：台灣經濟表現佳是驕傲勳章而非病

經濟學人拋台灣病！謝金河提日圓、韓元也沒升 台幣不必跟著起舞