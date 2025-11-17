《經濟學人》指台幣被低估55% 謝金河：日圓、韓元也不亞於台灣 為什麼只咬台灣？

財信傳媒董事長謝金河。 圖：孫家銘／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 英國《經濟學人》雜誌上週指出，台灣中央銀行的貨幣政策已經過時，並引用「大麥克指數」來直指央行，透過長期抑制新台幣匯率，雖能維持出口競爭力，卻犧牲了民眾的購買力，甚至埋下台灣經濟嚴重失衡的風險。對此，財訊傳媒董事長謝金河於臉書發文指出，「新台幣有沒有低估？當然有！但相對日圓在 154.74，韓元在 1,458，日圓、韓元的低估絕不下於台灣，為什麼《經濟學人》只咬台灣？日圓，韓元不升，台幣不必跟著起舞！」

謝金河指出，《經濟學人》再度以「The Hidden Risks in Taiwan’s Boom」，從大麥克理論說新台幣被低估 55% 說起，說到經濟成果未能全民共享金融體系的系統風險，資產價格泡沫化......說台灣罹患「台灣病」（Taiwan Disease）、「福爾摩沙流感」（Formosa Flu）⋯⋯經濟學人把所有能用的不好字眼都用在台灣身上。

謝金河表示，看了前行政院副院長施俊吉兄，陳錦稷教授，以及前 Google 工程師與 AI 公司 iKala 創辦人程世嘉（謝金河的同村老鄉）對《經濟學人》該篇文章的回應後，「整個看完內容，（人民購買力被侵蝕、台灣高房價......）都是台灣過去半世紀以來存在的宿疾，有現實與理想的爭執，不是五時、三刻可解決的事。」

謝金河表示，這次內容和今年四月下旬大家討論「大麥克理論」，媒體恐嚇川普要新台幣要升到 13.3，新台幣的「大麥克理論」低估 55% 的內容相近。那時候還加上米蘭（Stephen Miran）的「海湖莊園理論」，說川普政府要求受美國保護的國家要買幾乎無息的美債，弄得市場人心惶惶，新台幣也跟著起舞。

謝金河指出，今年 5 月 2 日及 5日 台幣在兩個交易日狂升，最高來到 28.79 兌一美元，這場新台幣升值的戲碼在 5 月 5 日出現最沈重的心理預期壓力，總統賴清德、央行總裁楊金龍都接連出來召開記者會，澄清川普政府沒有施壓。但此已導致新台幣第二季狂升，造成上、市櫃公司的匯損逾 2,000 億元，這場狙擊新台幣升值的戲碼透過媒體造勢，台灣企業可以說是「賠了夫人又折兵」。這次《經濟學人》又拿出來炒作一下，劇情和四月下旬差不多，我只看看就好，沒有多加回應！

今日新台幣兌一美元走勢仍在 31 元左右震盪，對於新台幣是否被低估，謝金河直言，「當然有！但相對日圓在 154.74，韓元在 1,458，日圓、韓元的低估絕不下於台灣，為什麼《經濟學人》只咬台灣？日圓，韓元不升，台幣不必跟著起舞！」

「自 2021 年起，台灣上《經濟學人》封面，沒有一次是好的！」謝金河直言，《經濟學人》連三年用封面指台灣是地表上最危險的地方，結果戰爭發生在烏克蘭及中東。今年五月，《經濟學人》又說川普放生台灣、中國贏得貿易戰，這一期除了說「台灣病」，也說中國在 AI 的競賽將超越美國，中國的晶片自主化將順利達標......事實真相如何？大家仔細查證一下！

