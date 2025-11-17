《經濟學人》指台幣被低估55% 謝金河：日圓、韓元也不亞於台灣 為什麼只咬台灣？
[Newtalk新聞] 英國《經濟學人》雜誌上週指出，台灣中央銀行的貨幣政策已經過時，並引用「大麥克指數」來直指央行，透過長期抑制新台幣匯率，雖能維持出口競爭力，卻犧牲了民眾的購買力，甚至埋下台灣經濟嚴重失衡的風險。對此，財訊傳媒董事長謝金河於臉書發文指出，「新台幣有沒有低估？當然有！但相對日圓在 154.74，韓元在 1,458，日圓、韓元的低估絕不下於台灣，為什麼《經濟學人》只咬台灣？日圓，韓元不升，台幣不必跟著起舞！」
謝金河指出，《經濟學人》再度以「The Hidden Risks in Taiwan’s Boom」，從大麥克理論說新台幣被低估 55% 說起，說到經濟成果未能全民共享金融體系的系統風險，資產價格泡沫化......說台灣罹患「台灣病」（Taiwan Disease）、「福爾摩沙流感」（Formosa Flu）⋯⋯經濟學人把所有能用的不好字眼都用在台灣身上。
謝金河表示，看了前行政院副院長施俊吉兄，陳錦稷教授，以及前 Google 工程師與 AI 公司 iKala 創辦人程世嘉（謝金河的同村老鄉）對《經濟學人》該篇文章的回應後，「整個看完內容，（人民購買力被侵蝕、台灣高房價......）都是台灣過去半世紀以來存在的宿疾，有現實與理想的爭執，不是五時、三刻可解決的事。」
謝金河表示，這次內容和今年四月下旬大家討論「大麥克理論」，媒體恐嚇川普要新台幣要升到 13.3，新台幣的「大麥克理論」低估 55% 的內容相近。那時候還加上米蘭（Stephen Miran）的「海湖莊園理論」，說川普政府要求受美國保護的國家要買幾乎無息的美債，弄得市場人心惶惶，新台幣也跟著起舞。
謝金河指出，今年 5 月 2 日及 5日 台幣在兩個交易日狂升，最高來到 28.79 兌一美元，這場新台幣升值的戲碼在 5 月 5 日出現最沈重的心理預期壓力，總統賴清德、央行總裁楊金龍都接連出來召開記者會，澄清川普政府沒有施壓。但此已導致新台幣第二季狂升，造成上、市櫃公司的匯損逾 2,000 億元，這場狙擊新台幣升值的戲碼透過媒體造勢，台灣企業可以說是「賠了夫人又折兵」。這次《經濟學人》又拿出來炒作一下，劇情和四月下旬差不多，我只看看就好，沒有多加回應！
今日新台幣兌一美元走勢仍在 31 元左右震盪，對於新台幣是否被低估，謝金河直言，「當然有！但相對日圓在 154.74，韓元在 1,458，日圓、韓元的低估絕不下於台灣，為什麼《經濟學人》只咬台灣？日圓，韓元不升，台幣不必跟著起舞！」
「自 2021 年起，台灣上《經濟學人》封面，沒有一次是好的！」謝金河直言，《經濟學人》連三年用封面指台灣是地表上最危險的地方，結果戰爭發生在烏克蘭及中東。今年五月，《經濟學人》又說川普放生台灣、中國贏得貿易戰，這一期除了說「台灣病」，也說中國在 AI 的競賽將超越美國，中國的晶片自主化將順利達標......事實真相如何？大家仔細查證一下！
更多Newtalk新聞報導
央行釋台美匯率聯合聲明後匯市震盪 國壽林昭廷：變動準備金新制能應付
國壽健康險3大改制！「全發小樹點」讓服務資源更多元
其他人也在看
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 2 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 2 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應
日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。中時新聞網 ・ 3 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 18 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 6 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
花1400元抱走大樂透6.92億元！頭獎幸運兒一次包辦「3大獎」 買法、潛在身份曝
連摃16期的大樂透終於開出頭獎、買法今（17日曝光，幸運兒只花 1400元，就抱走高達6.91億元的頭獎，寫下近5年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計 6.92 億元。彩券行透露一點小線索，得主可能是菜籃族，或是附近金融業上班族。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
台大大氣系放鳥！地理系霸氣「補償350杯飲料」店家證實了
生活中心／周希雯報導鳳凰颱風前陣子襲台，1名自稱「台大大氣系」的網友，大膽預測「台北至少會放兩天颱風假」，還放話沒放的話「各請300份雞排+波霸奶茶」，翻車後他改口只發300份雞排、100份飲料，「真的沒錢了」。然而今（16）到了約定時間，本人卻遲遲未出現，直接放鳥現場等待領取的400人，一夕間引發民怨；沒想到地理系似乎看不下去，直接霸氣出手幫洗刷台大招牌，宣布明（17日）發350杯飲料，飲料店也現身留言證實，「是真的！學長已付清」。民視 ・ 19 小時前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 5 小時前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前