《經濟學人》指控新台幣低估! 央行引iPhone指數反擊：大麥克指數失準

針對英國《經濟學人》報導引用大麥克指數（Big Mac Index），指控我國中央銀行長期壓低新台幣匯率，導致國人購買力受損、房價攀升等經濟金融問題。央行今（11/14）發布聲明，嚴正駁斥此論點，強調影響匯率的因素眾多，單一商品價格無法衡量，況且《經濟學人》早已坦承大麥克指數有缺陷，且若以各國 iPhone 售價計算的「iPhone 指數」來看，新台幣對美元反而是高估 17.1%。

英國《經濟學人》報導引用其編製的大麥克指數指稱，台灣央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險等，再度引來金融圈等各界討論。

央行今天傍晚對此提出說明，首先，影響匯率的因素眾多，匯率係由外匯市場供需決定，並非單一商品價格所能衡量；金融自由化以來，跨境資本移動係影響新台幣匯率升值或貶值的重要因素。

央行指出，過往《經濟學人》已坦承大麥克指數並不適合用來評估一國匯率是否高估或低估，只以單一商品來評估匯率並不恰當，《經濟學人》早在2003年便坦承，大麥克指數有其缺陷；2006年時《經濟學人》更直指，大麥克指數多年來在全球被各界廣泛引用、甚或濫用。

央行強調，若利用其他單一商品指數來評估一國通貨匯價是否高估或低估，可能出現截然不同的結果。早在2016年，野村控股公司曾根據各國iPhone 售價，計算出iPhone指數，在當時納入比較的23種通貨中，美元係遭低估最嚴重的通貨，結論迥異於大麥克指數。此外，以最新iPhone售價換算，新台幣對美元匯率仍高估17.1%，與《經濟學人》大麥克指數顯示新台幣對美元匯率低估55%的結果背道而馳。

央行指出，當前外匯市場供需主要與金融交易相關，以台灣為例，2024年外資及本國資金進出合計金額是商品貿易金額的19.3倍，爰僅以一籃商品與服務計算之購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）已無法作為衡量均衡匯率的指標，故不宜作為判斷匯率高估或低估的標準，更遑論以單一商品來評估一國匯率之高、低估。

央行重申，該篇文章稱新台幣匯率低估所造成台灣經濟金融的負面效應並不成立；另外，儘管自今年迄今台灣對美國商品貿易順差擴大，期間央行多次與美國財政部就總體經濟與匯率等議題溝通時，該部從未要求新台幣升值。

