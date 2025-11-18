《經濟學人》提「台灣病」論點 李淳：應是驕傲勳章而不是病

（圖／翻攝自民主進步黨YouTube直播）





英國著名周刊《經濟學人》，其最新一期內探討台灣經濟發展，並引用「大麥克指數」指稱，台灣央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險等，並取了台灣病（Taiwan Disease）的新名詞，引發大眾討論。前駐歐盟代表李淳今（18）日於民主進步黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》表示，台灣經濟表現亮眼，具備全球競爭力，應是驕傲勳章而不是病，藍白唱衰台灣、惡修《財劃法》將台灣帶向極端，不利台灣發展。

李淳表示，《經濟學人》以大麥克指數為例，認為台幣被低估應升值。但商品價格高低與當地競爭關係有關，因國家而異，無法佐證台幣是否被高估或低估。有非常多證據證明台幣不存在低估問題，央行也與美國財政部發布共同聲明表示不干預匯率。因此，匯率問題應回歸市場機制，穩定才是重要的。

而對經濟學人提出「台灣病」，李淳則表示，「台灣病」源於過去的「荷蘭病」一詞。然而，台灣與荷蘭病狀況完全不同，荷蘭病肇因於天然資源，但台灣經濟表現佳，是因有科技競爭力、代工信任感與全球供應鏈關鍵地位，且目前為止尚無明顯競爭者，因此不應是病，而是驕傲的勳章。台灣過去40年來經濟表現皆名列前茅，維持競爭力與人才是關鍵，在野黨唱衰台灣將不利競爭力發展。

此外，近期藍白二度惡修《財劃法》，李淳也表示，惡修《財劃法》造成大幅舉債，修法過程中幾乎沒有討論長期問題，只想給執政黨難堪、將資源瓜分給藍白執政縣市，產生的缺口黑洞只會債留子孫，更有違憲問題，但憲法法庭目前無法運作，因此不僅債留子孫，更是民主監督機制無法運作，恐將台灣帶向極端。

