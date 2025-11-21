《經濟學人》揭「台灣病」引爭議...張景森緩頰「富貴病也是病」！獻策「3招」推動經濟：建立機制、超額利潤課稅成果「分配給全民」
英國《經濟學人》（The Economist）本月14日於專文中談及台灣經濟榮景下，潛藏風險「台灣病」，指出新台幣匯率「遭嚴重低估」的問題。對此，經濟部長龔明鑫19日重申，台灣是經濟模範生，反擊「我們沒有病，有病的是講我們有病的人」。對此，前政務委員張景森今（21日）緩頰道，「富貴病也是病！」他也點出，《經濟學人》的論述與龔明鑫的立場，「其實沒有矛盾」。
張景森今日於臉書以「富貴病也是病！」為題發文表示，經濟部長龔明鑫針對《經濟學人》的「台灣病」說法回應，「台灣沒有病，有病的是那些講我們有病的人」；前駐歐盟代表李淳也說，「這不是病，而是勳章」。張景森認為，兩種說法語氣不同，本質卻非常接近，「都在強調台灣經濟的強勁，很值得驕傲，而不是生了什麼『病』」。
張景森說，他完全理解龔明鑫與李淳想傳達的正面意圖，「要替台灣打氣，維護投資人和國人的信心」。張景森表示，這10年來，台灣的經濟成績確實亮眼，企業獲利創新高，科技產業站在世界供應鏈的核心，出口數字亮眼，政府與民間都付出了很多努力，「身為經濟政策推動者龔部長確實有很大的功勞，這一點不應被抹煞」。
不過，張景森直言，《經濟學人》並沒有否認這些成績，它談的不是「台灣不好」，而是「台灣這麼好，卻伴隨了哪些副作用」。張景森指出，《經濟學人》把焦點鎖在低估匯率這個因素上，當然未必完整，甚至可能偏頗，「但它丟出來的是一個結構性的提醒：這種成長模式，對國內分配和長期穩定，究竟帶來什麼影響？」
張景森表示，換句話說，龔明鑫談的是台灣的「富貴」，《經濟學人》談的是台灣的「富貴病」，「有錢人當然也會有病，兩者其實不矛盾」。張景森舉例，一個有錢人長得富態圓潤，看起來很「福氣」；但如果是肥油多、肌肉少，體脂過高、內臟脂肪超標，那就是典型的亞健康。
張景森直言，「你要說他『很會吃』沒錯，要說他『身體沒問題』那就未必了」、「現在的台灣經濟，很可能就處在這樣的狀態：看起來強壯，卻可能跑不遠」。張景森指出，大家日常其實感受得很清楚：
一、企業獲利節節上升，但利潤卻沒有相對分享給員工與全民。
二、勞動所得占 GDP 比重只有約 48% ～50%，長期明顯偏低，薪資中位數也長期追不上物價與房價。
三、房價所得比不斷攀升，年輕世代「買不起」、「搬不走」、「存不到」已經變成社會共識。
張景森指出，這些不是國外雜誌憑空想像，而是台灣家庭每天在承受的壓力，「這些現象，就是『富貴病』的症狀」。他表示，經濟出現「富貴病」，確實是因為成功才有這個問題，但仍然是病，尤其會侵蝕公平分配，削弱長期競爭力，「承認有病，不是抹煞現有成績，而是讓台灣可以跑得更久、更穩」。
張景森點出，其實執政團隊很清楚「如何提高勞動所得」是一個執政的必考題，有些措施已經在做了，「但是小弟認為應該提出更具體且更完整的政策去推動，來回答國家經濟上的這個重要考題」。
張景森提出3點想法：
一、「建立制度化的利潤分享機制」。應該在制度上，讓生產力成長與薪資調整有效連動，設定合理的員工分紅底線，讓勞工不再只是景氣循環中的最後一個被照顧的人。這個好像已經有修法的法案了，應該積極推動。
二、「應該對超額利潤課稅，將成果分配給全民」。張景森說明，對賺到超額利潤的企業應課以合理稅負，形成「成功企業回饋社會」的機制，再透過公共支出、社會投資與現金給付，把成果分享給更多人，特別是那些長期被忽略、但一樣撐起經濟的人。
張景森說，這樣的想法，並非憑空發想，而是國際趨勢。經濟合作暨發展組織（OECD）正在推動全球企業最低稅負制，鎖定全球營收超過 7.5 億歐元的大型跨國企業，要求其稅率不得低於 15%。更進一步的「全球利潤分配稅制」，更是直接針對超大型企業（營收超過 200 億歐元且利潤率超過 10%）的超額利潤課稅。
張景森表示，這套國際反避稅架構的精神，正是為了確保巨額獲利的企業能公平分享稅收，對營運所在地的社會做出貢獻，「台灣應該積極跟進，將這類超額利潤稅收用於改善國內分配問題」。
三、「超徵稅金發現金也許是對的，但普發是錯的，希望下一次不要再這樣發！」張景森表示，最近超徵稅收發現金給人民，方向是對的，因為看不出來政府有什麼更好的計劃，「但做法是錯的，採全民一人一萬的『普發』，經濟效果有限，尤其目前重要的經濟目標，拉高中低收入家庭所得的作用太小了」。
張景森認為，真正符合正義與經濟效率的作法，應該是把錢優先分配給所得較低、處境較弱勢的族群，「高所得、高資產者根本就不應該發！」
