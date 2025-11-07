經濟學人：民主黨別被勝選沖昏頭 未解答如何反制川普
民主黨4日贏得美國紐約市、維吉尼亞州與新澤西州等地首長選舉，一吐去年總統大選慘敗的怨氣。經濟學人雜誌指出，整體而言民主黨表現超出預期，但無法解決該黨長期存在的問題。民主黨最好別因為紐約市選出首位穆斯林市長曼達尼(Zohran Mamdani)，就被勝選沖昏頭。
經濟學人指出，34歲的曼達尼明年上任將掌管高達1170億元預算，這是民主黨內主張打擊富豪階層左派的大勝，然而曼達尼在民主黨的票倉紐約獲勝，並未解答民主黨應如何反制川普，也沒有說明他們要如何重新奪回全國政權。
若要尋找啟發，民主黨應該望向維吉尼亞與新澤西。兩地都舉行州長選舉。維州的史潘柏格(Abigail Spanberger)獲勝，結果也不令人意外。共和黨上回在白宮執政時拿下維州州長，已經要回溯到1973年。
然而，史潘柏格以15個百分點的差距取勝，遠超預期。新澤西情況類似，原先民調預測薛瑞爾(Mikie Sherrill)僅以些微差距擊敗實力堅強的共和黨候選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)，最終卻輕鬆勝出。
一些民主黨人可能會認為，紐約市長選舉顯示選民被極左派政策所激勵，民主黨的實力其實比預期更強，明年的期中選舉幾乎已經勝券在握。那將是錯誤結論。
那麼正確的教訓是什麼？第一，要聚焦經濟與生活負擔問題；曼達尼、薛瑞爾與史潘柏格都這麼做。第二，要挑選符合地方特性的候選人。史潘柏格曾在中情局任職，薛瑞爾則是前海軍直升機飛行員。她們都展現愛國精神，有助於化解共和黨宣傳「民主黨人憎恨美國」的攻擊。第三，不要在動盪時代扮演體制捍衛者。紐約客或許並不真的想要社會主義，曼達尼政策也將受到法規嚴格限制，根本難以推行。
民主黨在明年期中選舉仍面對相同難題。該黨的移民、氣候變遷與種族政策立場，與他們爭取全國勝選所需的選民觀點仍相去甚遠，曼達尼只會加深這問題，他的勝選恐怕會讓共和黨選戰幕僚暗自竊喜。
