經濟學人︰被動ETF規模大到扭曲市場定價

近來台積電等科技巨頭股價屢創新高，台股、美股指數也受惠而刷新紀錄；券商引用《經濟學人》報告示警，當前資金出現「盲目」流入被動ETF，導致科技巨頭的大型股，不論基本面好、壞，都持續被資金推高，規模大到足以扭曲市場定價功能，已成股市泡沫的隱形釀造者；當市場出現反轉，被動資金的集體撤出時，最悲觀情況是造成劇烈的流動性乾涸，形成結構性的踩踏風險。

被動投資ETF在金融圈討論已久，今年因規模突破臨界點而變得極為緊迫；《經濟學人》指出，被動投資如標普500ETF的核心邏輯是，「買入所有成分股、不考慮基本面」，將陷入自我強化的循環；這種「不問價格」的買盤，導致80％至85％的漲幅來自於本益比擴張，而非企業獲利增長；大型股被高估，而小型股與價值股被長期忽視。

廣告 廣告

其次，《經濟學人》也警示「隱形釀造者」的風險，首先，在市場上漲時，ETF交易極為活躍，給人一種流動性充足的假象，稱之為「流動性幻覺」：當大盤（如AI泡沫破裂）引發集體贖回時，ETF必須在短時間內賣出所有底層成分股；由於被動基金占市場比重已超過5成，當大家都想「出場」時，門太窄了，導致價格出現斷崖式下跌，容易引發系統性崩潰，形成反轉時的踩踏。

台股氣勢如虹屢創新高，台股ETF績效表現優異；投信統計80檔台股ETF，超過一半檔數收盤價亦同步創新高，今年以來績效表現前3名，都是以台股「半導體」、「科技龍頭」為號召的ETF，與美國金融市場類似，都是價量齊揚、成ETF人氣績效王。