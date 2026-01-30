《經濟學人》評鄭麗文最大豪賭 阻軍購盼會習近平、接受是中國人

鄭麗文接受外媒訪問證實，計畫在今年上半年拜會習近平。（資料畫面）

英國媒體《經濟學人》於當地時間29日刊出國民黨主席鄭麗文的專訪，報導形容鄭麗文正進行其政治生涯「迄今最大的豪賭」，在中共對台軍演加劇之際，仍堅持阻擋提高軍事支出。鄭麗文在訪談中坦言，台灣人應接受自己是中國人，並期盼透過與中國領導人習近平的和解，帶領國民黨重新奪回執政權。

鄭麗文於27日在台北接受採訪時強調，其任內首要任務為「促進台海和平」。針對阻擋軍購案，她批評總統賴清德未提供開支計畫細節，且提出的預算數字「排擠所有其他需求」，雖然鄭麗文婉拒說明理想的國防支出比例，但她直言台灣軍力永遠難以匹敵中國，因此國家安全應建立在「合理的」軍事支出與「對習談判」雙管齊下。

報導指出，鄭麗文計畫在今年上半年拜會習近平。對於談判預期，她謹慎表示，首要目標是取得雙方共同維持和平的公開承諾，並體認戰爭將帶來「無法想像的災難性後果」。當被問及「習近平是否可信」時，鄭麗文表示為維持國際形象，中國必須「言而有信」，強調信譽對中方極為重要，此一立場與前總統馬英九過去曾稱「必須相信習近平」的觀點遙相呼應。

關於兩岸關係的終極目標是否為「和平統一」，鄭麗文在專訪中並未正面回應。她表示，若能在四年主席任期內建立維持和平的架構，即是重大成就，至於未來現狀是否改變，她僅表示：「我只希望能在雙邊人民都接受的情況下發生」。

事實上，鄭麗文對國防預算的保留態度早有跡可循，她去年底接受《日經亞洲》專訪時便曾主張，重回「九二共識」才是降低台海緊張的關鍵，而非大幅擴張軍費。此次接受《經濟學人》訪問，再次重申她以政治談判取代軍備競賽的戰略思維。





