《經濟學人》質疑台幣遭低估造成「台灣病」 央行5點聲明駁斥

《經濟學人》點名「台灣病」是央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險等。央行11日晚間打破沉默，發出5點聲明回應，強調大麥克指數並不適合用來評估一國匯率是否高低估，經濟學人也坦承過，況且若不用大麥克，用iPhone售價換算，新台幣反而是高估。

一、影響匯率的因素眾多，匯率係由外匯市場供需決定，並非單一商品價格所能衡量；金融自由化以來，跨境資本移動係影響新台幣匯率升值或貶值的重要因素。

二、過往《經濟學人》已坦承大麥克指數並不適合用來評估一國匯率是否高(低)估

(一) 只以單一商品來評估匯率並不恰當，《經濟學人》早在2003年便坦承，大麥克指數有其缺陷；2006年時《經濟學人》更直指，大麥克指數多年來在全球被各界廣泛引用、甚或濫用。

(二) 若利用其他單一商品指數來評估一國通貨匯價是否高(低)估，亦可能出現截然不同的結果。早在2016年，野村控股公司曾根據各國iPhone 售價，計算出iPhone指數，在當時納入比較的23種通貨中，美元係遭低估最嚴重的通貨，結論迥異於大麥克指數。此外，以最新iPhone售價換算，新台幣對美元匯率仍高估17.1％，與《經濟學人》大麥克指數顯示新台幣對美元匯率低估55％之結果背道而馳。

三、當前外匯市場供需主要與金融交易相關，以台灣為例，2024年外資及本國資金進出合計金額是商品貿易金額的19.3倍，爰僅以一籃商品與服務計算之購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）已無法作為衡量均衡匯率的指標，故不宜作為判斷匯率高估或低估的標準，更遑論以單一商品來評估一國匯率之高、低估。

四、如前所述，不宜以大麥克指數推論新台幣匯率之合理價位，因此，該文指稱新台幣匯率低估所造成台灣經濟金融之負面效應並不成立；過去外界亦曾提出類似的論點，本行均已於新聞稿、新聞參考資料、央行理監事會後記者會參考資料提供說明。

五、儘管本(2025)年迄今台灣對美國商品貿易順差擴大，期間本行多次與美國財政部就總體經濟與匯率等議題溝通時，該部從未要求新台幣升值。

