《經濟學人》點出台灣病癥，美國財政部開藥方？陳冲：台美匯率聲明影響不小，但非壞事
《經濟學人》剛報導新台幣匯率長期低估釀致的「台灣病」，央行與美國財政部就公布「匯率議題聯合聲明」。
專家解讀，這份聲明對台幣匯率恐有一定影響，但或許也是「台灣病」的藥方之一。
中央銀行在11月14日當天連發兩篇新聞稿，第一篇，是針對英國《經濟學人》雜誌最新一期封面故事「The hidden risks in Taiwan's boom」（台灣榮景的潛藏風險）做反駁，該報導直指，台灣在經濟繁榮表象下，因為新台幣匯率長期偏低造成諸多風險與「台灣病」；至於央行當天緊接發布的第二篇新聞稿，則是「台美匯率議題聯合聲明」。
▲台灣中央銀行與美國財政部日前發布「匯率議題聯合聲明」，篇幅雖短，但影響不容小覷。圖為央行總裁楊金龍。（攝影／蕭芃凱）
聯合聲明 設定匯率調整框架
兩篇新聞稿目的顯然不同，但都圍繞著一個關鍵議題：新台幣匯率。事實上，即使《經濟學人》在約3千5百字的報導全文中，僅用不到30字來提醒「美國恐施壓新台幣升值」，但央行仍在反駁聲明中特別強調，今年以來央行與美國財政部溝通時，對方「從未要求新台幣升值」。
不過在熟悉國際金融的學者眼中，若把央行對《經濟學人》的反駁說明，對照「台美匯率議題聯合聲明」的文字內涵，可以看出，「從未要求新台幣升值」的說法只是某種自我安撫，整份聯合聲明內容雖然看似極簡，但對新台幣匯率未來走向的後座力，卻是不容小覷。
聲明全文大致分為台美雙方「決定」、「確認」、「同意」、「承諾」四個部分，每個環節也各自存在「意在言外」的進一步延伸解讀空間。
在「決定」的部分，聲明寫道：「雙方決定持續就總體經濟及匯率議題進行磋商。」前行政院長陳冲對此表示，這代表美國總統川普去年就任以來啟動的一連串對外談判，自此可能正式進入「匯率」層面。
其實從今年9月底開始，美國財政部已陸續和瑞士、韓國、泰國、馬來西亞等國央行共同發布類似聲明，內容與台灣版大同小異；某種程度，讓人聯想起川普在今年7月對各國發出的關稅談判信，隨著一封封內容相近的信件發出，後續談判也開始加速進行。「央行與美國財政部的這份聲明，就像是未來雙方持續磋商的基本框架。」陳冲說。
那麼，框架是什麼？「雙方『確認』將避免操縱匯率……，以免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平競爭優勢。」一位金融學者拆解這句聲明的其中巧門，「什麼是國際收支之有效調整？」就算不翻教科書，只要簡單用Google搜尋就能得到答案，國際收支調整的基本概念之一，就是「順差國的貨幣匯率必須升值」。
而台灣，去年對美貿易順差達到創紀錄的649億美元，名列美國第六大逆差來源國；央行總裁楊金龍並預估，今年台灣對美順差恐破1千2百億美元……。陳冲表示：「所以就算美國沒有直接要新台幣升值，但從聲明裡的這句『確認』看，美國等於是很明顯地要求新台幣升值了。」
▲《經濟學人》最新封面故事直指新台幣長期低估釀成經濟風險。
承諾公布 央行阻升手段受限
再看台美雙方彼此「同意」部分，聲明內幾個關鍵句，包括「不意圖影響匯率以取得競爭優勢」、「干預匯市應僅限於因應匯率過度波動或失序變動的貶值或升值」。陳冲提醒，雖然這幾句都是老生常談，但這份聲明敲定後，「什麼是『競爭優勢』？怎麼樣算是匯率『過度波動』或者『失序變動』，從此不是台灣央行單方面說了就算，解釋權掌握在美國手上了。」
另有學者指出，由於聲明強調干預匯率適當與否的判別範圍，包含「升值」與「貶值」雙邊，也就是央行對啟動匯率干預的升、貶幅度臨界點必須一致，「那麼，《經濟學人》所說的台灣病根源，也就是央行長期對台幣『阻升不阻貶』的作法，未來或許也會被綁住手腳。」
不過，說到央行被綁住手腳，這位學者認為更須關注的，是聲明裡的「承諾」部分。相較央行目前每半年會在立法院報告過去6個月的干預匯率金額，聲明承諾，未來將改為「至少每季公布一次外匯干預操作」。「如果央行不造假，那麼，干預匯率對外公布的頻次變多，確實會讓央行對匯率更難上下其手。」他笑說。
自從2020年起，央行開始每半年公布匯率干預金額，前兩年的「阻升」手筆確實可觀，2020年下半年甚至淨買匯352億美元力阻升值，但在2022至2024年底的「6個半年」期間，央行對外公布的數字，皆為代表「阻貶」的淨賣匯。
「不過在這段淨賣匯期間，外匯存底卻仍持續上升，而且，期間至少有『四個半年』的末段，外匯存底有明顯增加，」學者揣測，這個現象意味央行可能改以「分散力度」的低姿態做法來壓抑匯率，並在攸關多數企業財報定價的半年底加強阻升，「但未來若改採每季公布，頻度加快，央行在干預匯率時，應該會更傷腦筋。」他表示。
除此之外，央行也承諾將每季依照國際貨幣基金（IMF）的「國際準備與外幣流動性」（IRFCL）格式，公布外匯存底與遠期部位資料，「台灣會成為唯一一個以此公布數據的『非IMF會員國』。」陳冲說，雖然這份聲明可能對央行阻升、對新台幣匯率帶來影響，「但，這不是壞事！」話鋒一轉，他開始談到《經濟學人》所說的台灣病。
檢視央行對《經濟學人》報導提出的五點反駁說法，除了最後一點宣稱美國並未要求新台幣升值外，其他四點，基本上都是強調該報導引用「大麥克指數」認定新台幣嚴重低估的失當，「央行就是這樣，總是抓到一個小辮子就大作文章，但，報導所提到的台灣民生經濟問題才是核心啊！」陳冲感嘆地說：「這些都是老問題，央行這次卻都沒有回應。」
綜觀《經濟學人》這篇報導，核心論述包含幾個面向，例如「長期被低估的貨幣匯率，有助於台灣出口的崛起，但在製造商被縱容的同時，台灣一般消費者卻被剝奪了成長的成果。」文中舉例，1998年以來台灣民間消費占產出的比例下降了20個百分點。
▲前行政院長陳冲認為，一個決策與資訊揭露更透明的央行，對台灣絕非壞事。（攝影／吳東岳）
廉價幣值 長年影響民生消費
此外，報導寫道，「為了保持貨幣廉價，台灣充斥著現金，從而壓低利率……，平均房貸利率從1998年的八％到2000年後維持在僅有2％水準，加上高額儲蓄，導致房價大幅上漲。」
這些現象確實如陳冲所說，都是長年沉痾。早在《經濟學人》這套報導刊登的15年前，2010年1月，《今周刊》就曾以「彭淮南的困局」為封面故事，探討當時央行總裁彭淮南長期阻升新台幣對民生經濟的影響。當時封面上的文字，與15年後《經濟學人》的論述異曲同工：「是誰造成你的購買力縮水、房價高漲？……，新台幣長期趨貶，每人財富縮水兩百萬！揭開央行總裁彭淮南匯率政策的真相！」
在引發國內熱議的《經濟學人》報導中，至少有6次強調各項經濟數據在1998年前後的轉折差異。這一年，正是彭淮南初任央行總裁的時間，報導中也引用國內前部長級官員及相關人士的說法，「沒有人想被這個無所不能的監管者視為批評分子」、「他們會打電話給批評者的老闆進行投訴」、「央行有很多威脅手段」。
這也是個老問題。2016年7月，本刊以「他是神操作還是獨裁者？」為題，調查報導央行對外強烈反擊異議、對內形塑一言堂文化的作為，文章引言寫著：「他創造了一個獨特的台灣：一個央行永遠正確、不容討論的台灣，也捆綁了深深影響每個人的新台幣利率、匯率政策，讓台灣出現許多獨特的經濟怪象。」多年之後，《經濟學人》仍在文中強調，在台灣，「中央銀行擁有不尋常的權力！」
在論及央行「不尋常的權力」時，《經濟學人》把更多重點放在央行長期以來的高額盈餘繳庫。「印新台幣、囤積外幣資產，從而賺取可觀利潤，匯給政府」、「2023年央行繳庫占政府總收入的6％，而富裕世界的平均水平為○．四％，這增強了央行的政治權威。」報導寫道。
金權在握 制衡須仰賴透明度
其實《經濟學人》恐怕還低估了台灣央行的繳庫實力，本刊於2012年刊登的「揭開央行賺錢神話」報導中計算，央行自2002年以來每年對國庫的貢獻度都在7％以上。
文中也解析，央行為了持續暴賺，必須擴大外匯存底、買進海外更多資產，同時壓低國內利率，創造利差收益空間，也需壓低新台幣匯率避免產生匯損，長此以往，央行繳庫所造成的傷害不僅在於「權力異常」，更產生《經濟學人》所說的台灣病根源。附帶一提，在2023年本刊的「央行暴賺的代價」報導中計算，近10年央行繳庫占整體歲入的平均比率達到8.85％。
阻升新台幣、壓低利率、衝高外匯存底，都是台灣經濟的老問題，《經濟學人》的解讀中，這些問題難改的核心原因，包括了央行「不尋常的權力」；權力的制衡要靠建立「可究責性」，這部分又仰賴於更高的透明度。
或許也是因為這樣，這份「台美匯率議題聯合聲明」固然可能對央行及新台幣匯率帶來影響，但陳冲仍然認為「這不是件壞事」。新台幣匯率不見得就此急升，但若能有更健康的政策框架與透明度，則像是取得可治療「台灣病」的連續處方箋。
