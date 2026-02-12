《經濟學人》點名關稅戰2大贏家 台灣對美投資承諾「很難實現」

最新一期英國《經濟學人》評川普關稅戰贏家是英國與阿根廷，並指台灣對美國的投資承諾「很難實現」。

最新一期英國《經濟學人》指出，在川普第二任期展開的對等關稅戰中，歐盟、日本、南韓與台灣，因為掌握關鍵領域供應鏈，對美國更具談判籌碼，在雙邊貿易協議中讓步較少，不過它們對美國的協議，大多「很難兌現」，而最大贏家則是英國與阿根廷，既獲得最大化進入美國市場的機會，又付出最少代價。（葉柏毅報導）

《經濟學人》指出，川普政府自從去年4月，展開關稅大戰至今，已經與柬埔寨、馬來西亞和阿根廷等國，敲定5項最終貿易協議；另與歐盟、印度等貿易夥伴，達成較寬鬆的框架協議。但《經濟學人》分析認為，這些文件多半內容缺乏具體承諾，往往只列出「打算討論」的事項，而且到目前為止，沒有任何一個國家的貿易協議，獲得國會批准，也缺乏具約束力的執行機制，或明確的爭端解決程序。

儘管如此，川普開啟的這場關稅戰，還是有贏家與輸家，分析認為，柬埔寨與馬來西亞付出了最大代價。由於缺乏規模、影響力以及可靠的替代市場，兩國去年10月匆促敲定協議，換得美方19%的關稅稅率，與部分豁免，但在對美貿易上，卻被迫做出近乎全面讓步，包括取消對美關稅、放寬檢疫等。而贏家則是英國與阿根廷，兩國都獲得了10%的關稅上限，並享有許多豁免。

此外，歐盟、日本、南韓與台灣等，因掌握從工業供應鏈到先進半導體晶片等關鍵領域，所以讓步較少，最終稅率談到15%，同時它們也對美國開出引人注目的承諾，例如歐盟承諾購買7500億美元，合台幣約23兆的美國能源，台灣則承諾在美國投資2500億美元，合台幣約7.78兆，不過《經濟學人》認為，「這些承諾不太可能兌現」。