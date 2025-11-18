《經濟學人》點名「台灣病」惹議！ 蔡正元3點反擊：自以為是





英國《經濟學人》（The Economist）最新一期以「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Taiwan's boom）為封面主題，直指台灣央行長期壓抑新台幣匯率，以免於貨幣升值衝擊經濟的「荷蘭病」，卻反而造成更嚴重的不均衡現象，形成所謂的「台灣病」（Taiwanese disease）或「福爾摩沙流感」（Formosan flu）。報導刊出後在台灣引發熱議，國民黨前立委蔡正元更批評，這種「經濟學人病」該去看病了！

《經濟學人》指出，台灣央行為維持出口競爭力，長期以行政手段干預匯率，使新台幣相對低估。其結果是經常帳順差不斷擴大、外匯存底持續攀升，並推升資金湧入房地產市場，造成房價高漲等結構失衡，程度甚至比其他出口導向經濟體更為嚴重，《經濟學人》稱之為「台灣病」或「福爾摩沙流感」。報導警告，這種失衡若不改善，雖不致命，但將成為台灣經濟長期隱憂。

對此，前立委蔡正元今（18日）在臉書痛批，《經濟學人》對台灣經濟的理解「既無知又愚蠢」。他表示《經濟學人》經常派沒有經濟專業的人撰寫評論，「自以為是文章」，暴露出非常膚淺的「經濟學人病」。他指出，《經濟學人》引用「大麥克指數」判斷新台幣被低估，是「外行人的經濟學」。

他反問：「為何不算『iPhone指數』、『福特汽車指數』或『F-16戰鬥機指數』？」他直言，大麥克指數反映的是台、美兩地麥當勞員工的薪資差異，不是合理的匯率模型。《經濟學人》應該探討的是「為什麼台灣員工薪水低，美國員工薪水高」，而非片面得出新台幣必須升值的結論。

針對《經濟學人》批評外匯存底過高、央行刻意壓低匯率，蔡正元更痛批「胡扯」。他引述數據指出，台灣「熱錢」（外資持股金額）占外匯存底比例高達110%，韓國70%，新加坡更只有25%。蔡正元舉例，台灣證券市場的外資有110美元，台灣的央行外匯儲備只有100美元，若外資突然撤資，台灣央行恐將面臨匯率擠兌，「新台幣會直接躺平」。在此情況下，台灣的外匯存底不是太多，而是「不夠多」。他更指，《經濟學人》若主張新台幣升值，只會讓外資「大賺特賺」，「台灣的央行外匯儲備就成待宰羔羊」。

至於《經濟學人》歸咎房價高漲與外匯存底及匯率政策有關，蔡正元稱之為「鬼扯」。他指出，台灣房價所得比20倍雖高，但香港第7名、中國第8名、泰國第9名、越南第13名、南韓第14名等多國城市更高，他寫道：「當然這些比較都是都會區的房價，從2014年至2024年這段期間，台灣的人均GDP增加了50%以上，但台北市建築物的樓地板面積，卻增加不到30%，扣掉商用樓地板面積，住宅樓地板面積增加幅度更小，這才是房價所得比高低變化的真正原因！」

蔡正元最後直言，「住宅建築又不是進出口商品，扯什麼匯率或外匯儲備？」還痛批《經濟學人》該篇文章作者是為了「騙稿費」，內容不專業，建議作者先弄懂為何「尼泊爾房價所得比比香港高」，他痛批「不要為了騙稿費寫這種不入流的文章」，並直言：「這種『經濟學人病』該去看病了。」

（封面圖／翻攝《蔡正元》粉專）

