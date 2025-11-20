《經濟學人》點名「台灣病」 經長龔明鑫高喊：我們沒有病

【記者許麗珍／台北報導】《經濟學人》發布「台灣病」一說，經濟部長龔明鑫今（20日）於立院表示台灣近10年的經濟表現都跟匯率沒有關係，政府沒辦法用單一匯率當作工具達成某個政策目的及目標，他高喊「我們沒有病！」

立法院經濟委員會今邀請經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯等首長就「攸關臺灣未來的競爭力，值此ＡI時代，臺灣如何贏得新人才戰？」進行報告並備質詢。

《經濟學人》日前引用「大麥克指數」，稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，藉此累積出口暢旺成績，卻是犧牲台灣國人購買力、推升國內房價。多位立委詢問龔明鑫對「台灣病」的看法。

龔明鑫表示採用很多資料做比對，嘗試說明匯率事實上是非常複雜的多重因素，是匯率市場所決定的，「政府沒有辦法用單一的匯率當作工具，來達成某一個政策目的跟目標。」

龔明鑫強調，台灣近十年來經濟成長表現優秀，基本上跟匯率沒有太大關係，從2018年川普1.0美中貿易戰開始，台灣經濟表現好是台商回台、投資台灣三大方案啟動扎實了台灣的實力。

龔明鑫表示，第二階段也就是新冠疫情後，數位運用及需求大幅增加，奠定台灣半導體發展基礎，近期則因AI時代來臨，因前陣子半導體發展得非常好，才有基礎可迎接AI時代來臨，這些都與匯率沒有關係，「我們沒有病！」

