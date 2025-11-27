經濟學家林啟超預期ICT商品關稅結果「仍會是0」 AI撐場明年景氣仍保三
國泰銀行首席經濟學家林啟超26日指出，針對台灣整體經濟影響，AI需求比對等關稅更重要。（圖片來源／信傳媒編輯台）
台美關稅協議尚未定案，不確定性仍存。國泰銀行首席經濟學家林啟超指出，台灣出口到美國的主力仍是ICT電子產品，目前多屬零關稅，考量美國消費端承受能力，後續在「232條款」調查結果出爐後，豁免範圍有機會擴大，ICT商品關稅結果「仍會是0」。
展望明年台灣經濟，他認為，今年出口與民間投資表現極為強勁，帶動經濟成長率衝上高檔，明年在高基期影響下成長動能勢必趨緩，但在AI相關需求仍具支撐力的情況下，GDP成長率「站上3%以上」的機率仍高。
另一方面，他也預估，央行對房市的第七波選擇性信用管制已見初步成效，短期內將不會鬆綁，貨幣政策降息也將持續採取觀望態度。
ICT產品關稅料擴免，林啟超：更關注傳產20加N能否下修
林啟超指出，今年台灣全年出口規模約6200億美元，其中對美出口占比約31%，約1800億至1900億美元；更重要的是，出口到美國的結構中，電子產品比重更高，約77%到78%，而這一大塊目前多屬零關稅。
他直言，若對ICT商品課稅，最終受傷最重的可能是美國消費者，例如智慧型手機等終端產品，因此他判斷後續即便政策調整，ICT大概率仍維持零關稅。換言之，台灣對美出口中「最大片」的ICT產品，受關稅直接衝擊有限。
因此，林啟超認為，台灣真正需要關注的是剩下約22%的非ICT產業，也就是傳產等「20加N」關稅是否有調整空間，若能往較佳方向例如降至「15加N」甚至更低，對毛利本就偏薄的傳產會是相對正面。
即使沒有下修，因量體占比相對小，對總出口與總體經濟的拖累也不致太顯著。另一方面，他提醒傳產更大的結構性壓力其實來自中國產能過剩與價格內捲，導致工廠出貨價格走弱、國際市場價格競爭加劇，這與是否有對等關稅較無關聯。
AI撐景氣、出口基期高將降溫，估明年GDP仍有三
談到明年展望，林啟超表示，今年出口表現「非常極端」，年增幅可望達三成以上，並帶動民間投資呈雙位數成長，主因是AI伺服器出口熱絡、相關產能與供應鏈投資同步擴張；在出口與投資雙引擎推升下，今年經濟成長可能落在6%左右。
但他也坦言，今年消費相對疲弱，不到1%，其中一個因素是市場等待汽車關稅可能調降，導致前十個月汽車購買量較去年同期減少約12%，出現「延遲消費」。
展望明年，他認為消費有望比今年稍好，除了汽車延遲需求可能回補外，普發現金等因素也可能在年初反映在消費面，但相關支出也不排除部分被觀光等外溢效應分散。
至於出口，他提醒今年基期已高、明年難再複製三成增幅；以雲端服務供應商（CSP）資本支出為例，今年到明年成長仍強，但若增速由約六成降至三成，反映到台灣出口成長會放緩。
不過在AI需求仍在的前提下，他維持明年GDP成長「三點多」、站上3%的看法，並強調「AI需求比對等關稅更重要」，仍是支撐台灣明年景氣的核心力量。
房市只漲不跌神話鬆動，央行短期不鬆綁房市管制、降息暫緩
針對房市，林啟超指出，從多項數據來看，央行自去年9月祭出第七波選擇性信用管制後，已對台灣房市產生實質影響，「房市只漲不跌的神話，確實開始鬆動」。
他以不動產放款占總放款比率為例，去年第七波管制上路時一度超過37%，近期已回落至約36.4%至36.5%；不僅如此，不動產放款年增率放緩，房市交易量的降溫更為明顯。以最新10月數據來看，全台房屋移轉棟數約2萬至2.1萬棟，明顯低於去年同期約3.1萬棟，年減幅度超過三成，創下疫情以來新低。
不過，林啟超也強調，儘管「量已明顯縮」，房價卻尚未出現大幅修正，顯示市場正在進入一段較長的調整期。他認為，交易量急凍本身已釋放出政策效果，央行短期內不太可能結束第七波選擇性信用管制，否則等同過去一年的努力將白費。
展望央行後續政策方向，他判斷，第七波信用管制整體並不會明顯放寬，頂多針對個別項目、例如第二戶貸款條件，出現有限度、較為技術性的調整，但不會太快實施；至於貨幣政策層面，從今年第四季到明年第一季，央行在降息議題上仍將維持觀望，短期內不會貿然啟動降息。
在房市走勢上，林啟超表示，交易量長時間低迷，通常會逐步推升議價空間，近期相關數據也顯示，無論相較半年前或去年同期，買賣雙方的議價幅度已有擴大跡象。雖然成交價格尚未明顯下滑，但在央行不降息、信用管制不鬆綁的情況下，房價出現鬆動的可能性仍在。
