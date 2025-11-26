經濟學家許成鋼：從制度基因看 中國極權改變需更長時間

經濟學家許成鋼今天(26日)在台大發表專題演講，以「制度基因」剖析兩岸政治體制。他指出，中國帝制與蘇俄共產極權制度基因高度相似，兩者成功融合後，使得共產極權在中國深入扎根，生命週期比蘇俄共產更長，要有所改變還要很長的時間；反觀台灣民主，則因受帝制影響較淺，且日治時期確立「私有產權」與「地方選舉」等制度基因，成為日後民主化的關鍵基石。

台大公共經濟研究中心「李萬居先生跨領域國際論壇講座」26日再度邀請美國史丹佛大學中國經濟與制度中心教授許成鋼針對「經濟學研究的方法論：以制度基因為例」做專題演說。

廣告 廣告

許成鋼說明，「制度基因」為人們出於自身利益，在制度演變過程中不斷重複產生的制度成分。以中國共產極權為例，他指出，中國的制度基因源自古代帝制，但現代極權的形成有一部分來自蘇俄共產極權，因帝制與蘇俄共產極權的制度基因具有高度相似性，當蘇俄模式傳入中國後，便與帝制融合，使得共產極權在中國扎根的深度遠超過蘇俄；也就是說，中國共產極權要有所改變，恐怕還要很久。他說：『(原音)蘇俄的共產極權制度這個制度基因產生於俄國，但是他的扎根都不如現在共產極權制度基因在中國扎根扎得深，這個就是一個解釋，就是為什麼共產極權只在蘇俄70年、80年就垮掉，但是在中國就還要很久。』

談到台灣民主的制度基因，許成鋼認為，台灣受清朝帝制統治的時間約200年，與其他文明發展相比，時間較短，兩岸又隔了一道台灣海峽，帝制的基因無法在台灣深化；加上在日治時期，日本為了統治方便，對台灣人發起私有產權調查，這不僅是財富上的制度基因，在台灣人心中更種下產權種子，這是當時中國沒有的概念。

許成鋼指出，到了日本大正民主時期推動殖民地本土化，讓台灣有了政黨前身，並開始實施各級地方選舉，養成台灣人有「地方事務應透過選舉決定」的觀念；在國民政府來台威權統治時期，台灣雖無法組政黨及全面普選，但政府仍維持地方選舉，進而延續民主、私有產權的制度基因。

許成鋼認為，台灣後續雖面臨國際局勢變化及中共威脅等綜合影響，但正因為這些「制度基因」早已深植人心，並作為重要基礎，最終促成台灣從威權邁向民主轉型。(編輯：許嘉芫)