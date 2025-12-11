經濟展望論壇》2026台股高點多少？三股力量催出微笑曲線，陳奕光：基準情境32000點、樂觀34000

2026《今周刊》第4屆經濟展望論壇周三(12/10)在台大國際會議中心舉行，以「科技驅動新經濟—降息關稅新形勢下的因應對策」為主題，聚焦 AI 科技、全球關稅新局與投資策略。 論壇邀集產官學界領袖，包括國發會副主任委員高仙桂、元大投信、富蘭克林投顧、富邦投顧、中經院、工研院及和碩董事長童子賢等7位重量級講者，共同解析2026年的全球經濟走勢。

富邦投顧董事長陳奕光以「降息與關稅雙重挑戰下的全球經濟新局」為題的演講最受矚目。他開門見山指出，全球正走入一個「AI大通膨時代」，這不是物價上漲的通膨，而是企業在面對 AI 基礎建設時所承受的成本膨脹，將重新定義財務體質、投資報酬與產業相對位置。「5年後回頭看，我們會發現現在正站在下一個科技循環的起跑點，只是多數人尚未意識到規模之大。」

AI資本支出暴衝：成長與泡沫只是一線之隔

陳奕光以美國「M7」科技巨頭的數據開啟分析：2025年第3季資本支出突破1100億美元，年增6成以上，創下歷史新高；但營收與獲利增速卻遠不及投資速度。

他提醒，企業投入 AI 的燃料龐大，但回收期正在拉長，「過去投1美元可換回10美元營收，如今卻只剩5美元。」自由現金流下降、存貨周轉速度未能同步改善，甚至債務成本因 CDS（信用違約交換）飆升而上升，這一連串現象，都讓市場思考同一個問題：AI 是否正在形成另一個泡沫？

然而他強調，當前科技巨頭與2000年的網路泡沫時期已有本質上的差異。無論是獲利能力、現金部位、ROE，或是產業集中度，都遠比當年更為強韌；主流 AI 企業（如 NVIDIA、Google、AMD）的本益比多落在25至35倍區間，排除估值偏高的 Tesla，其實仍屬合理範圍。

陳奕光指出：「AI 不是泡沫，而是企業資本支出的結構性膨脹，形成一種新的經濟循環。」

政策震盪漸退：降息與關稅變數下的台灣位置

除了科技面的長期壓力，陳奕光也談到市場短期最關心的兩大政策力量：降息與關稅。他指出，美國勞動市場已明顯降溫，失業率升至4.4％，聯準會在2026年啟動降息的可能性大幅提升；同時，美中關稅在近期的協調後，對企業的直接衝擊反而下降。「最劇烈的不確定性已過去，市場正在回復可預期性。」

然而，他也提醒台灣不可因此掉以輕心。全球供應鏈正在依據地緣政治進行第二輪重組，韓國因半導體政策與 AI 產業鏈的重新布局而成為最大受益者，而台灣雖然在晶片製造具有優勢，但在伺服器、通訊設備的產地分布上仍需調整。「關稅看起來是最表面的，真正影響企業競爭力的，是供應鏈被重新定義後的全球位置。」

2026是檢驗年：誰能跑完AI長跑、誰會在中途退場

對於全球投資市場，陳奕光給出清晰的結論：2026是 AI 投資的「財報檢驗年」，同時也是全球經濟邁向「弱而長」復甦的起點。

他認為，科技巨頭若能在明年展現更健康的現金流，AI 泡沫將延續並成為下一輪成長基礎；反之，若重大企業因財務壓力而調降資本支出，市場才會正式面對泡沫破裂的可能。「AI 不是短跑，是長跑。跑得快的不一定贏，能撐得久的才會站到最後。」他說。

在台股方面，陳奕光的論述比多數外資與本土機構更為積極。他認為，台股不僅不會受 AI 投資壓力拖累，反而會是新一波行情的主舞台。

他的推論來自三個趨勢：一、AI基礎建設需求持續擴張（GPU、ASIC、散熱、記憶體、伺服器組裝全面增溫）。二、台灣具備完整供應鏈，是 AI 大擴張的直接受益者。三、降息啟動後的資金行情，將推升科技與高息標的估值。

這三股力量共同推動台股走出所謂的「微笑曲線」，2026年第一季在高股息 ETF 換股與財報預期支持下穩步墊高；第二季可能因淡季及財報調整而回檔；但第三季起將在 AI 新品與旺季需求帶動下走向全年高點。「台股基準情境達 32,000 點，樂觀情境更上看 34,000 點。」





