經濟展望論壇》AI泡沫要來了？連賢明點出這條件「不擔心」：中國內卷轉外卷、台灣經濟兩極化才要注意

2026年世界經濟將迎來前所未有轉折，面對AI浪潮席捲全球，川普2.0關稅風暴、降息循環再啟動，台灣該如何迎戰新局？《今周刊》周三（12/11）舉辦「2026經濟展望論壇」，中華經濟研究院院長連賢明在會中以「2026全球經濟新秩序 台灣的關鍵布局」為題，進行專題演講。 連賢明表示，中經院估台灣2026年經濟仍將成長，主因是美國對等關稅一旦底定即可消除市場不確定性，但AI泡沫短期內不會出現，是因美國基礎建設仍未跟上。 但他示警要關注兩大風險，包括中國內需疲弱下「內卷」是否轉「外卷」進一步衝擊台灣傳產，及台灣產業兩極化是否會因AI持續暢旺加劇，提高政府施政難度。

認為台灣等賺美國太多錢？ 連賢明解析川普政策四大主軸

連賢明開場先闡述美國總統川普有四大政策主軸，第一是「對外加稅」，其次是「對內減稅」。他解釋，川普此舉意在要把製造業拉回美國，並透過關稅讓進口產品變貴，以及降低國內稅率，提高國內企業與產品競爭力。

連賢明說明，第三，川普不支持所有的綠能與信任氣候變遷；第四，就是川普不喜歡移民，並認為移民搶走美國國內的就業機會。他解釋，這主要是川普認為因美元作為國際儲備貨幣，導致國內製造業流失到亞洲的代價，「但他都不講它的好處」。

至於對台灣有何影響？連賢明認為，台灣2024年對美順差約750億美元，今年預計達1400億美元，美國會把台灣當成主要對象，「基本上就是台灣賺美國賺太多錢」。他說，川普的目的是無論哪一國，都要在美國投資一定金額，盼藉此讓製造業回流，以增加就業、降低貿易逆差。

沒有任何一國能和美國對等！ 連賢明籲勿輕視川普後續影響力

談到美國對等關稅與各國談判，連賢明呼籲大家應認清這談判到底在做什麼，雖然大家「都不要想跟美國對等，事實上到現在沒有一個國家跟美國對等」。他強調川普對等關稅最重要的目的，就是希望藉此把各國和美國做生意賺的錢，都留在美國。

對於台美關稅談判可能最終結果，連賢明詼諧表示「中經院沒有內線」，但他判斷美國還是會要求台灣開放市場尤其是農業、汽車，要求採購武器與農產品，以及要對美投資。他強調，川普雖因選舉會希望台灣投資很大一筆數字，但台灣可學習韓國將投資時間線拉長。

連賢明也提醒，有許多人或企業認為「川普明年就跛腳，是否就可以不用理他了」，但「不要太樂觀」，因川普第一任期發布220道行政命令，但第二任迄今300多天就已發217道，後續還有1000天，應嚴肅面對川普政府未來會如何影響美國許多政策。

美台經濟因AI表現優於預期 中國恐內卷變外卷

對於美國經濟狀況，連賢明坦言去年大家預期美國會因關稅、通膨而經濟表現很爛，但事實上最後比預期還好，且目前聯準會看似已經愈來愈「鴿派」，降息的可能性一直在提升，若川普真能掌握聯準會，他們預期會有多次降息的可能。

在全球部分，連賢明點到最大變化會是中國，各單位都下修其經濟成長預測。他解釋，美國經濟因AI優於預期，但問題是政策多有變化；其二，中國內需起不來，但經濟成長依賴外貿，今年相對少出口到美國，但對外順差仍達1兆美元，導致中國「內卷變外卷」會困擾許多國家。

回到台灣，連賢明表示，主計總處上調台灣今年經濟成長率至7.37%，主因是台灣早期每年出口金額通常不到3000億美元，後來成長到4000億美元，今年更可能破6000億美元，且對等關稅因素帶動前半年拉貨潮，後續出口額還逆勢續破紀錄。

台灣位居AI浪潮核心 AI好到難以想像但需關注產業「兩極化」

連賢明表示，他對台灣明年經濟成長預期不會太悲觀，無論各界預估AI整體投資產值會是幾兆美元，但台灣是在AI晶片或伺服器產業市占都九成以上，「剛好在核心」，因此他常笑說台灣沒跟到2000年網際網路、2010年手機與APP等浪潮，現在好不容易跟到AI，大家又開始擔心「台灣有病」（指《經濟學人》台灣病論述）。

不過連賢明示警，台灣最大問題倒不是經濟好壞，而是「兩極化」，台灣在AI產業「好到難以想像」，但在非AI產業要面對中國競爭與匯率因素，相對非常辛苦。他坦言很少國家像台灣一樣產業這麼兩極，政府在此事會「手足無措」，不知匯率、利率、政策該怎處理。

至於台灣經濟兩極化程度到底有多大？連賢明說，台灣今年經濟成長率與韓國差異約5個百分點，中間差異就是來自於AI，若無，台灣經濟成長率可能會調到2%。此外，他表示台灣金融股票市場已有反映，就是傳產、石化等業疲弱並持續破底，AI相關如記憶體產業卻不斷在創高。

中經院看AI泡沫仍遠 應注意中國外卷、台灣產業兩極化

最後，連賢明表示，中經院判斷台灣2026年經濟成長關鍵因素，首先是國際層面，其中美國部分，第一是關稅能否早點底定，但不論金額多少，只要底定後市場不確定性就會消失，對整體市場有加分效果；第二是AI發展。

對於各界討論AI是否會成為泡沫，連賢明直言「有這種討論其實是健康的」，因為「大家在擔心的時候，就不會真的泡沫」。他為AI泡沫化短期不會發生，主因是美國基礎建設與電力供應跟不上，無法大量增加資料中心，泡沫形成準確性不高。

連賢明說，此外，還有另一個重要因素是中國，應關注其內需起不來，是否會從「內卷」變「外卷」，對台灣傳產造成更大壓力。最後談到台灣自身挑戰，他重申若明年AI持續暢旺，台灣產業兩極化可能會加劇，進而使政府政策推動面臨困難。

