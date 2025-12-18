經濟崩潰沒有出現，復甦也未真正到來！為什麼大家都誤判了川普關稅？

美國總統川普的關稅政策實施大半年了，如今回頭看看當時川普本人的樂觀論調，以及經濟學家的悲觀預測，不只強烈對比，甚至可以說大家都誤判了。

當企業與消費者試圖消化彼此矛盾的政策訊號時，川普選擇加倍強調他在2024年競選期間的承諾。他在4月3日表示，「市場會大漲，股市會大漲，整個國家都會大漲。」

但另一頭，經濟學家和商業領袖卻不斷發出警訊。貝萊德執行長芬克直言，「我接觸的大多數執行長都認為，我們現在可能已經身處衰退之中。」摩根大通更警告，全球經濟陷入衰退的機率正在上升。

然而，經濟崩潰沒有出現，經濟復甦也未真正到來。

受到美國政府先前關門影響，多項經濟數據延遲公佈，目前能夠看到的數字顯示，美國經濟仍勉強站穩腳步，未來一年陷入衰退的機率已經降至25%以下。

在關稅收入方面，川普的承諾確實部分兌現，但其他多數預測則未能成真。至今，美國並未出現大規模製造業迴流的明確跡象。海外低成本勞動力仍讓外國製造商保有優勢，而國內對關稅政策的不確定性，也讓不少企業遲遲不敢進行重大投資或將產線遷回美國。

《華爾街日報》盤點了川普、白宮、經濟學家與企業領袖對於經濟提出的六項大膽預測，實際結果為何，以及接下來可能的發展方向。

就業：關稅仍未帶動用人需求

關稅政策上路八個月後，對就業市場的提振效果仍不明顯。相反地，一連串大型裁員消息與疲弱的勞動數據，顯示勞工正面臨更艱困的局面。

9月美國新增11.9萬個就業機會，表現優於市場預期，但這更像是異數。此前數月，就業成長已經明顯放緩；截至9月，失業率升至4.4%，寫下4年新高。

經濟學家不排除，關稅長期可能帶動部分就業機會，但現實情況相當複雜。許多製造商仍必須仰賴進口原料，而這些材料如今成本更高。自從川普上任以來，製造業流失了大約5.4萬個工作機會，雖然其中有多少可直接歸因於關稅，仍難以精確切割。

Kent International負責人阿諾德・卡姆勒指出，對中國自行車零組件課徵高額關稅，迫使公司關閉南卡羅來納州工廠，64個工作機會隨之消失。儘管公司仍從中國及其他亞洲地區進口整車，但今年為進口車架與零件支付的數百萬美元關稅，使得在美國組裝自行車完全不具可行性。

「真的撐不下去，」他說，「4月對等關稅一上路，我們就結束了。」

物價：通膨警報並未全面引爆

在通膨預測上，川普與多數經濟學家同樣未能完全命中。

關稅迅速反映在消費者荷包上，從梅西百貨到百思買，多家大型零售商相繼調漲售價。沃爾瑪財務長雷尼5月接受《華爾街日報》訪問時直言，「這種價格上升的幅度與速度，在歷史上相當罕見。」

不過，最悲觀的通膨情境並未成真。通膨率數月來維持在約3%，雖高於聯準會2%的目標，但仍低於不少經濟學家的原先預期。

原因在於，關稅影響的僅是部分商品價格，住房與汽油價格則在一定程度上壓抑了整體通膨。另一個關鍵因素，是川普反覆調整的關稅政策，使企業選擇觀望。多家公司表示，會等關稅政策最終定案後，才會進一步調整價格。

最高法院仍在審理川普是否有權動用相關法規加徵關稅，也讓企業多了一個延後決策的理由。

經濟學家預期，隨著企業逐步消化關稅前庫存、重新談判合約，價格仍可能上行。若未再宣佈新一輪關稅，聯準會估計，現行關稅需約9個月才會完全反映在經濟中，並可能在2026年下半年壓低商品通膨，就像聯準會主席鮑爾所言，「我們無法精準預測，沒有人可以。」

關稅收入：進帳可觀，但遠不夠用

在關稅收入方面，政府確實拿到成績單。根據財政部數據，4月至9月間，美國每月平均關稅收入約250億美元；相較之下，2024年每月平均僅約66億美元。

但川普更宏大的構想，顯然難以實現。他4月曾對福斯新聞表示，關稅「有可能取代所得稅」，實際數字卻遠遠不足。

美國2025財政年度的關稅總收入約1,950億美元，雖較前一年倍增，但2024年個人所得稅收入高達2.4兆美元，佔聯邦總收入約一半。

未來收入能否持續，仍取決於最高法院即將出爐的裁決。如果法院推翻依《國際緊急經濟權力法》課徵的關稅，每月收入恐腰斬，先前已經徵收的超過1,000億美元也可能需要退還。屆時，川普可能會嘗試透過其他法規，再度拉高關稅以填補缺口。

經濟成長：AI成了最大變數

關稅並未拖垮美國經濟，第二季GDP年畫成長率達3.8%，創近兩年最佳表現，第三季也可望維持在約3.5%。

2025年初，幾乎沒有經濟學家預料到AI投資熱潮會如此強勁，足以抵消關稅帶來的負面影響。巴克萊估算，今年上半年AI相關支出，為GDP貢獻年化約0.8個百分點，約佔成長的一半。

股市隨之上漲，也進一步支撐消費支出，成為經濟的重要動能。同時，川普多次收回或延後原先威脅的關稅措施。例如4月對中國關稅一度拉高至145%，幾週後降至30%，10月再隨著一系列貿易協議，進一步下調至20%。

進口商也透過改變進口品項或來源國，降低實際負擔。稅務基金會估算，雖然加權名目關稅率升至15.8%，實際有效稅率僅升至11.2%，而2024年僅約2.5%。

展望2026年，經濟學家預期，AI投資與減稅政策仍將支撐經濟動能。

製造業：政策目標恐自我牴觸

關稅策略，可能正與振興製造業的初衷背道而馳。美國製造業活動已連續9個月萎縮，11月ISM製造業採購經理人指數為48.2，低於50的榮枯線。

許多業者指出，反覆變動的關稅政策，使長期規劃與重大投資幾乎不可能推進。白宮則是援引多家企業的投資承諾，包括蘋果、豐田、輝達與台積電，計畫投入數十億美元擴大美國製造。

只不過，部分計畫即便沒有關稅，也可能早已規劃；這類大型投資往往需多年才能落地，期間政策若再轉向，變數仍多。

若要讓過去數十年外移的產線迴流，關稅勢必要高到足以改變成本結構，但如此一來，也可能在短期內傷害仍仰賴進口投入的製造業本身。

貿易逆差：短期收斂，波動未歇

關稅確實打亂了美國今年的貿易結構。3月企業搶在「解放日」前進口，商品逆差暴增；4月10%全球基準關稅上路後，逆差隨即大幅縮小。

9月商品逆差降至790億美元，低於8月的861億美元，創近5年低點，主要受短期黃金交易影響。不過，年初至今的商品逆差，仍高於去年同期。

川普將貿易逆差視為經濟傷口，並將關稅定位為解方，但多數經濟學家並不認同。逆差未必是壞事，當美國人消費高於儲蓄，美元流向海外，往往又以投資形式迴流美國資產，長期支撐美國經濟。

相反地，逆差通常是在衰退期間才會縮小，因為消費與進口需求同步下滑。

對於經濟情勢的預測，本來就不是件容易的事，何況現在的主政者叫做川普，只要他持續以關稅出其不意，全球貿易的劇烈波動，恐怕仍將成為常態。



本文為風傳媒特邀導讀人金牛幫幫忙撰寫，請點此訂閱：風傳媒・華爾街日報VVIP，風傳媒會員獨享全球最低優惠價，暢讀中英日文全版本之華爾街日報，洞悉國際政經最前沿。

責任編輯／林彥呈

