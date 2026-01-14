經濟弱勢用保單借錢 年息2.165%、最高可借10萬

年關將近，經濟弱勢朋友若需資金周轉，金管會提醒可善加利用「保單借款優惠利率紓困方案」，借款年息固定2.165%，適用前述優惠利率期間最長3年，3年過後，回歸各壽險公司公告的保單借款利率辦理。

這項保單借款紓困方案，單一要保人累積借款金額最多10萬元；辦理期間為，每年1月1日至3月31日。

金管會保險局主任秘書古坤榮表示，申請人（保單的要保人）須符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件，且須出具相關證明文件。

有足夠保價金的新台幣保單才能借

適用借款的保單為，累積有足額的保單價值準備金，且未經發行該張保單的壽險公司排除適用的新台幣有效保單；借款年息則採借款當時，勞動部公告的勞工保險被保險人紓困貸款年利率。

這項保單借款紓困方案雖有優惠利率最長3年的限制，但金管會強調，各家壽險公司可視個別要保人當時經濟狀況彈性調整減碼，而且，符合該方案各項申請條件的保戶，可以繼續申辦。

人均借款歷年都在 8 萬多元

古坤榮表示，保單借款優惠利率紓困方案，2022年核准4343人，總借款金額3.82億元，借款年息1.28%，換言之，平均每人借款金額8萬7958元。

2023年核准3371人，總借款金額2.95億元，借款年息1.718%，換言之，平均每人借款金額8萬7511元。

2024年核准1695人，總借款金額1.45億元，借款年息2.04%，換言之，平均每人借款金額8萬5545元。

借款人數因利率走高而劇減

2025年適逢美國總統川普宣布對等關稅，金管會破天荒推出兩波，除了過往慣常之1月1日至3月31日接受申請，另亦於6月30日至8月31日開放辦理，借款年息均為2.165%。

2025年首波核准1878人，金額1.64億元，平均每人借款8萬7326元，第二波核准952人，金額0.77億元，平均每人借款8萬882元。

有關統計顯示，金管會的這項經濟弱勢保單借款方案，人均借款金額變化不大，歷年都在8萬多元，不過，隨著借款利率從1.28%走高到2.165%，借款人數從2022年的4343人劇減至2024年的1695人。

2025年若不考慮第二波，只看每年常態於第一季接受申請的第一波，借款人數亦因借款年息高懸2.165%，借款人數維持在不到兩千人的1878人低檔。

