經濟憂慮擋不住買氣 「黑色星期五」商場擠滿人潮
雖然坊間經常談論美國購物商場因網路購物和新冠疫情已勢微，但灣區購物中心這個「黑色星期五」（Black Friday）卻熱鬧非凡，孩子們在遊樂場裡開心玩耍，美食廣場幾乎每張桌子都坐滿了人。
聖荷西信使報報導，對灣區許多消費者來說，節日期間雖說要面對不斷上漲的物價和經濟不確定性，但也要享受購物的儀式感和樂趣。加州零售商協會主席米其林（Rachel Michelin）表示，現在的消費者喜歡網路購物的便利，但並未捨棄在實體店面購物的傳統。
米其林說：「到實體店購物，尤其是在黑色星期五，不僅僅是買東西而已，體驗也是重要的一環，例如可以欣賞裝飾、音樂、和家人朋友共度節日時光。」
與此同時，可以避開人潮的網路購物也深受民眾歡迎。根據Adobe Analytics的數據，本月從1日到23日，美國消費者網路購物支出高達797億美元，比去年同期高出7.5%。
全國零售聯盟（National Retail Federation）預測，今年11月和12月的假期銷售額將成長3.7%到4.2%，可突破1兆美元大關。去年同期，美國銷售額比2023年高出4.3%，總金額達9761億美元。
不過，加州經濟持續研究中心（Center for Continuing Study of the California Economy）主任利維（Stephen Levy）表示，強勁的消費不一定代表經濟健康。他說：「從歷史上來看，目前狀況絕不是『黑色星期五』的理想背景。高收入家庭不受經濟因素影響，因此消費力十分強勁，但其他收入較低者則背負著租金和物價高漲的壓力。」
雖然如此，聖荷西商會（San Jose Chamber of Commerce）主席托尼斯克特（Leah Toeniskoetter）說：「經濟形勢、通貨膨脹和矽谷經商成本都存在不確定性，但消費者仍繼續消費，零售商也比去年準備得更充分，讓今年購物季充滿希望。」
71歲的紅木城（Redwood City）居民沃尼克（Nancy Warnick）表示，雖然生活中一切都糟透了，但阻止不了她前往購物中心採購；41歲的屋崙居民貝伊（Megan Bay）也帶著母親在柏克萊College Avenue上逛街，她說，雖然現在手頭拮据，仍希望為家人選購禮物。
