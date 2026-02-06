經濟成長亮眼！ 8成民眾「體感貧窮」網勸：打不贏就加入





AI熱潮帶動下，台灣出口與股市的表現十分出色，但有媒體報導指出，儘管台灣經濟成長成果亮眼，卻高度集中在部分產業，「8成民眾吃不到經濟果實」薪資仍停滯，引發論戰。

該名網友在論壇PTT分享一則《聯合報》的報導「體感貧窮…8成民眾吃不到經濟果實 高低薪產業M型化趨勢加劇」，內容提及台灣因AI熱潮推升出口，帶動經濟，也使股市大熱。但深究後會發現，整體產業呈現「科技強、傳產弱」趨勢，產業失衡的情況下，縱然經濟成長數據亮眼，但科技業以外的多數民眾並無法享受到經濟成長的果實，多數產業的薪資成長有限。

▼分享相關新聞的網友認為，與其抱怨自己不是科技業員工沒有加薪，不如自己投資相關股票成為股東，一樣能享受到經濟成長的果實。（示意圖／東森新聞資料照）

轉發此新聞的網友認為，既然台灣產業集中是現實，一般人也可用投資等方式，自行創造被動收入：「資通訊、電子零組件占比高，那就買相關產業股票就好」，認為與其抱怨沒有分到一杯羹，不如成為股東，共享經濟成長的成果。



此論點吸引許多網友留言討論，不少人認同此說法，直言「打不贏就加入」，並提到除了等待加薪外，自己也要學習投資理財：「人不理財、財不理你，台股漲成這樣，沒賺到？怪誰呢」、「不買股票不去科技業還想享受經濟果實，有這種好事？」、「買股的基本都能跟上車」、「幾個老牌ETF這麼好都不投資了，無解」、「不買股票怎麼分享經濟果實？不是躺著錢就掉下來耶」，至於投資方式，有人建議「買0050、零股、定期定額」，一樣能為自己創造加薪機會：「最低薪資每個月撥一萬出來買積積零股，可以加薪1000」、「睡飽數錢，一堆題材輪流拉升，至少買0050也好啊」。

▼有網友認為，若要享受到經濟成長的果實，自己要學會投資，但也有網友認為，若經濟成長但多數產業薪資卻長期停滯，還要靠業外投資才能跟上通膨並不正常。（示意圖／取自pixabay）

但也有網友提出反向觀點，質疑如果薪資成長和通膨速度差距太大，必須要靠業外投資若連跟上通膨「這樣算正常嗎？」，還有人認為，將把「沒投資」歸咎個人努力太簡化，其實所得分配與企業利潤分配結構，才是薪資結構是否合理的核心重點。

還有人提醒，認為股市創高不代表全民受益，並指出：「10%人佔有70%股市」，台股漲與一般人關聯有限，反而在低薪、低息、高房價、高物價下形成「劫貧濟富」。也有人提到，即使同樣都投資股票，但「本金大小差很多」，資產累積速度仍可能拉開：「多數人就算資產翻倍也無法抵銷通膨，除非持有資產夠大夠飆」。

（封面圖／東森新聞資料照）

