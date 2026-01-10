經濟成長創高行業貢獻排排站 製造業服務業兩樣情

（中央社記者潘姿羽台北10日電）AI商機大爆發，主計總處估2025年經濟成長率達7.37%，創15年最佳水準，觀察細部指標可發現，貢獻亮眼經濟成長的產業集中製造業。以去年前3季數據觀察行業貢獻，製造業貢獻近7成，服務業則不及3成。

主計總處最新經濟預測，估2025年經濟成長率為7.37%，超高基期下，2026年仍成長3.54%。探究原因，主計總處表示，AI帶動的強勁需求超乎預期是關鍵。

不過對照近月的消費者信心指數（CCI），在出口屢創新高、台股持續締造新猷之際，消費者信心指數依舊偏弱震盪，中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任直言，美國關稅政策不確定性、台灣產業分布不均，AI相關產業一枝獨秀，有廣大就業人數的傳產及內需相對疲弱，導致民眾對亮眼經濟成績無感。

若以主計總處資料、各行業對經濟成長率貢獻來看，由於資料僅公布至去年第3季，以簡單平均概念試算去年前3季經濟成長率平均為7.15%，攤開各行業貢獻，製造業貢獻4.89個百分點，換算對整體經濟成長貢獻占比達到68%，服務業貢獻1.76個百分點，對經濟成長貢獻占比僅24%，其中又以批發零售業貢獻0.7個百分點較顯著，金融保險業則為0.29個百分點。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，製造業貢獻度最高，但製造業涵蓋許多業別，各業差異很大，主要還是受惠AI商機的電子零組件，電腦、電子及光學製品製造業表現突出，帶動整體製造業貢獻度衝高。

服務業方面，蔡鈺泰指出，貢獻度最高的批發零售也是受AI商機帶動，因為批發與出口關聯密切，尤其近幾個月機械器具業批發有顯著成長。

至於金融保險業，蔡鈺泰說，股市熱絡帶動證券業營收，是一大助力。而回顧2025年領軍台股衝鋒的引擎，也是AI概念股。

服務業底下其他業別，運輸及倉儲業僅貢獻0.03個百分點，出版影音及資通訊業貢獻0.14個百分點，不動產及住宅服務業負貢獻，住宿餐飲業今年表現略顯低迷，為零貢獻。

蔡鈺泰說明，住宿餐飲業當中，以餐飲業規模較大，但今年前3季動能平緩，營收狀況不好，扣掉成本之後，毛額偏低甚至負成長。

蔡鈺泰指出，近年強勢發展的電子零組件、資通產品，屬於資本密集型態，景氣熱絡薪水調高，但受僱員工占比少，而台灣服務業屬於勞力密集，投入人力較多，行業成長相對平緩，導致不同產業落差較大。（編輯：潘羿菁）1150110