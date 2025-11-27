經濟成長可望破6% 11月消費信心與房市指標同步回升

（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台經中心今天發布11月消費者信心指數（CCI）總指數為64.65點，微升0.69點，分項指標多呈上升。中央大學台經中心執行長吳大任說明，關稅烏雲未散去，消費者信心偏向審慎，但因經濟出乎預期亮麗，和上半年相比，近幾個月表現已有回升。

中央大學台經中心調查11月CCI小幅回升至64.65點，6項分項指標中，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨5項指標上升，且均創今年6月以來最高水準，僅投資股票時機下降。

吳大任指出，今年4月美國總統川普宣布對等關稅後，市場悲觀看待經濟前景，如今大家慢慢認知關稅仍有衝擊，但對出口阻力有限，今年經濟成長率甚至可突破6%；當前信心低於長期平均約74點的水準，不過近幾個月信心表現轉為審慎觀望，沒有先前悲觀。

值得注意的是，11月分項指標「未來半年購買耐久性財貨」為97點，月增4.63點，升幅最大。而中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標為94.26點，也上升3.84點。

吳大任表示，原先大家擔心關稅重傷台灣經濟，進而衝擊房市，現在經濟表現亮眼，房地產信心也慢慢回來。

11月唯一下降的分項指標為「未來半年投資股票時機」，調查為27.02點，月減9.5點。吳大任說，投資股票信心連2月顯著下挫，不過11月跌幅有所收斂，台灣股市與美股高度連動，推測是美國家庭消費能力下跌、消費信心不佳，加上AI泡沫化疑慮，都影響民眾對股市的信心。

吳大任補充，問項為「未來半年是否是好的投資時機」，如今台股加權股價指數處在高檔，民眾可能是不敢追高，而不是真的失去信心。

綜觀11月消費信心表現，吳大任認為，近幾個月，總指數於62點至65點的區間盤整，推測是因關稅烏雲仍未散去，民眾持續觀望所致；接下來要看兩件事，一是台美談判結果，台灣要對美國投資多少，這勢必對台灣經濟產生影響，如果赴美投資過多，可能排擠台灣投資，二是半導體關稅還沒出爐，大廠或許有機會赴美投資而豁免，小廠商則未必，這對台灣是很大風險。

吳大任表示，台美談判進入最後階段，最快12月或是明年初，情況就會明朗，當一切塵埃落定，也有助於提振信心。

11月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為114年11月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3138名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：林淑媛）1141127