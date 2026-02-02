經濟成長無感？ 「投資」成分水嶺

近兩年台灣經濟表現亮眼，不論出口、企業獲利或股市指數皆屢創新高，總體數據顯示經濟成長動能仍在。不過，與數字形成對比的是，不少民眾對景氣無感，金融圈人士認為，「是否參與投資」已經成一道分水嶺，放大不同族群對於經濟成長的體感差距。

過去外界多半將民眾無感的落差歸因於產業結構差異，高科技與半導體產業受惠明顯，傳統產業與服務業相對辛苦。政大金融系教授殷乃平指出，台灣經濟成長的核心問題，是產業與資本高度集中，使成長成果率先反映在高科技產業與企業獲利上，但薪資與一般勞動所得的成長相對有限，導致多數依賴勞動所得的家庭，對經濟成長的感受較為有限。

不過，隨著近兩年台股出現明顯多頭行情，如果沒有投資，感受更加強烈，台股連續兩年累積漲幅超過五成；其中，權值股台積電表現尤其突出，去年股價上漲逾百分之四十四，前一年漲幅更高達八成，對整體指數與市值成長貢獻顯著。市場人士指出，這樣的結構意味著，投資台股對個人資產累積的影響，已明顯高於過往景氣循環時期。

若以實際資金試算，一千萬元放銀行一年期定存，即使以年利率百分之一點五計算，一年後利息僅十五萬元；相較之下，透過投資指數股票型基金（ＥＴＦ）○○五○參與市場，去年則有百分之卅六以上報酬率。這是實質財富累積速度的差異。

殷乃平指出，當高科技與電子產業獲利亮眼、股價上漲，員工薪資與分紅同步成長，等於是「電子業賺錢，電子業員工也賺錢」。相較之下，其他產業因資金與市場被排擠，發展空間受限，逐漸成為弱勢。

市場人士說，即使台灣近年通膨率相對溫和，但在銀行利率偏低的環境下，保守資金的實質報酬有限，若未能透過投資參與資本市場成長，資產幾乎可說是原地踏步；反觀科技業薪資與分紅水準持續攀高，加上股票大漲，兩者形成強烈對比，民眾相對剝奪感自然加深。

法人指出，經濟成長若透過資產（股市、房市）價格反映，而非轉化為薪資成長時，未能參與投資的族群，對景氣「無感」的現象，反而可能更加明顯。

