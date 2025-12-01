經濟成長率今年7.37%「15年新高」、明年3.54%！主計長：AI拉貨效應持續，人均GDP站穩4萬美元

台灣景氣有夠旺！主計總處公布最新景氣預測，2025全年GDP成長率直接衝破7%，達7.37%，創15年來新高。主計總處主計長陳淑姿形容，國內景氣屬「穩健上升」，關鍵就在受惠AI等新興科技需求強勁，讓第3季、第4季出口金額遠超預期。 至於2026年經濟成長率，主計總處預測能達3.54%，人均GDP可望破4萬，達到4萬951美元。此前，行政院長卓榮泰才喊出，人均GDP破4萬美元可望提前達標，如今已相當接近。

台灣2025年GDP成長率衝破七！主計總處周五(11/28)公布最新景氣預測， 2025全年經濟成長率至7.37%，比前次預測大幅上調2.92個百分點。其中，2025年第4季經濟成長率衝上7.91%，比原本預測高出6.19個百分點。

對於2026年經濟成長率，主計總處預測可望達到3.54%，同樣較8月時的預測，上調0.73個百分點。主計總處也預測，每人平均GDP為4萬951美元，如行政院稍早宣示，國人人均GDP達標4萬美元。

下半年出口超預期！ 主計長：AI強力拉貨潮

我國經濟成長率能夠大幅上調，關鍵就在出口表現遠超預期。主計總處主計長陳淑姿說明，我國受惠人工智慧等新興科技的需求遠超預期，加上消費電子新品拉貨顯著，帶動我國經濟成長。

主計總處點出，美國推遲半導體相關產品關稅如232調查結果，加上消費性電子需求回溫，推升我國極具優勢之電子零組件及資通訊產品出口大幅擴增，只是部分傳統貨品出口動能仍受全球產能過剩影響。

主計長陳淑姿。圖／黃靖文攝

明年AI泡沫？ 主計總處喊免驚

今年寫下亮麗紀錄，在高基期效應下，主計總處仍預期明年GDP能「保三」，達，且人均GDP站上4萬大關。

只是，近期美股震盪，AI相關熱門個股股價出現大幅修正，不禁讓「AI泡沫」的疑慮逐漸浮現，主計總處仍樂觀看待明年AI拉貨效應可望持續。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰說明，隨AI等新興科技應用快速普及，估計算力需求到了明年，依舊會急遽攀升，激勵大型雲端服務業者(CSP)加速布建AI基礎設施，推升我國極具優勢的電子零組件。

明年AI伺服器零組件出口可望再翻倍

「今年伺服器相關零組件的出口額，呈現翻倍成長，明年預料還能再翻倍。」蔡鈺泰說，明年「保三」的經濟預測，甚至可能是偏保守，因為仍有232調查等不確定因素。

主計總處預測今年出口金額為6249億美元，明年則可望再成長至6644億美元，就目前財政部統計，不論資通訊產品、伺服器等產品，成長幅度都相當大，明年可能又是呈現倍數增加，因此對出口值的增幅都相當大。





