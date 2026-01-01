經濟成長率估7.37％！賴清德回顧亮眼一年：失業率25年來最低

115年元旦升旗典禮在總統府前廣場舉行，總統賴清德及副總統蕭美琴等人出席，並向在場民眾揮舞國旗致意。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳昀／台北報導〕2026年元旦，賴清德總統今在總統府以「韌性之島，希望之光」為題發表談話，總統指出，我們的經濟成長率已創下15年來新高，預計將達7.37%，失業率3%、25年來最好，即使挑戰不斷，我們都逐一克服了。我們沒有因為國際局勢動盪，躊躇不前；更沒有因為時政紛擾，而故步自封。

賴清德表示，新的一年，是嶄新的開始。當第一道曙光照亮台灣，無論過去多麼充滿挑戰，我們都懷抱希望，勇往直前。

賴清德回顧，過去一年，世界局勢充滿震盪——全球經貿秩序變動，國際衝突加劇，中國擴張的野心持續升高。我們也經歷了幾場天災，和令人痛心的社會事件，考驗著我們的社會韌性、危機意識和全民團結。不過，面對這些考驗，台灣人民不僅沒有被擊倒，反而穩健地締造了許多令人驚嘆的成就。

廣告 廣告

賴清德指出，過去一年，我們的經濟成長率創下15年來新高，預估將達到7.37%，而台股指數，更是在多變的經貿環境下，屢屢寫下新的紀錄。失業率平均約3%，就業情況是25年來最好。我們幫軍公教加薪，連續10年調升勞工基本工資，將月薪從2016年的2萬零8元，調漲至今年的2萬9千5百元，並帶動企業為員工加薪，讓經濟成長的果實為全民所共享。

賴清德提到，「福衛八號」齊柏林衛星，已在太空中運行；桃園機場「第三航廈北廊廳」啟用，也象徵台灣以嶄新門面，擁抱世界。我們的海巡多艘國造的巡防艦也交艦成軍，在海上守護國人安全。歷經40年等待的國際級建設「淡江大橋」也完成主橋段合龍，今年就要全線通車，不僅打通北部重要交通樞紐，也讓台灣再次以國際級的建設躍上世界舞台。

賴清德表示，從海洋到太空，從家門到國門，我們用行動證明，只要堅定、團結，沒有台灣人到不了的地方、也沒有無法達成的成就。這些亮眼的成績屬於每一位台灣人民！

賴清德強調，他也沒有忘記，追求發展之外，我們更要落實照顧，投資未來。國人的健康，始終是他從行醫到從政的使命。因此，我們推動「健康台灣深耕計畫」，也成立了百億規模的「癌症新藥基金」，去年，我們更提早5年達成WHO設定的消除C型肝炎的目標，這也是國際有目共睹的公衛成就。

賴清德細數，我們更成立「運動部」，投入超過248億預算，讓國家成為選手的後盾，也厚植全民運動，競技運動以及職業運動，讓國人更健康，國家更強，世界擁抱台灣。而政府推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，也已扶持許多優秀的台灣青年到世界各地追夢，讓台灣在世界上發光發熱。過去一年，即使挑戰不斷，我們都逐一克服了。我們沒有因為國際局勢動盪，躊躇不前；更沒有因為時政紛擾，而故步自封。

【看原文連結】

更多自由時報報導

總統：中國軍演非單一事件 威權持續擴張、升高脅迫影響全球

圍台軍演再現「封控」輪廓 軍事評論員：規模未超越既有上限

自由爆新聞》年輕人突擊街訪反擊中共軍演！日議員「一招」挺台灣

審國防特別預算有望？江啟臣： 行政部門應先找立委說明細節

