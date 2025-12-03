經濟成長率創15年新高 賴清德拜託黨公職做一事：把亮眼數字讓人民有感

記者劉秀敏／台北報導

身兼民進黨主席的總統賴清德主持民進黨中常會。（圖／民進黨提供)

民進黨今（3）日召開中常會，兼任黨主席的總統賴清德於會中表示，根據行政院主計總處最新的經濟預測，今年的經濟成長率 GDP 預測上修到百分之7.37，不僅僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國、中國，創下近15年來新高，今明兩年的國內通膨也將趨於緩和。上週，行政院拍板通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，預計近700萬戶受惠，他要拜託所有黨公職，協助執政團隊宣傳，把全民努力的經濟成績，與政府的減稅惠民措施，傳達給更多民眾知道。

民進黨今日召開中常會，會後由黨發言人韓瑩轉述黨主席賴清德會中致詞。賴清德表示，上週五，行政院主計總處公布最新的經濟預測，今年的經濟成長率 GDP 預測上修到百分之7.37，不僅僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國，歐盟平均值，也贏過中國，創近15年來新高。國內通膨率的預測，今年下調到百分之1.67，明年續降到百分之1.61，依照主計總處的最新推估，今明兩年的國內通膨將趨於緩和。

賴清德指出，台灣的物價能趨於平穩，經濟持續地成長，這都是全民共同努力的成果，「然而，我們知道執政黨的使命，就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活。」

賴清德提到，在「經濟果實，為全民共享」的原則下，上週四，行政院拍板通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年的所得稅全面減輕，預計近700萬戶受惠；同時，我們進行貨物稅調整，讓日常的生活開支可以再調降。他要拜託所有的黨公職，協助執政團隊宣傳，把全民努力的經濟成績，與政府的減稅惠民措施，傳達給更多的民眾知道。

賴清德強調，面對未來國內外的許多挑戰，執政團隊將秉持謹慎態度，持續壯大台灣，讓國人得以繼續共享經濟果實。

此外，賴清德也提到，今天是「國際身心障礙者日」，身心障礙者的權益，一直是民進黨的重要關切對象。為了強化對所有族群的支持，今年10月立法院通過的韌性特別預算，政府還規劃了「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」的經費，政府將透過多元方式，持續提升對各個族群的照顧。謝謝大家的努力。

