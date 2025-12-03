經濟成長率創15年新高 賴清德：協力宣傳共享政策成果

台灣今年經濟表現亮眼，主計總處上修今年經濟成長率至7.37%。兼任民進黨主席的賴清德總統今天(3日)表示，台灣經濟成長率創近15年來新高，國內通膨也趨於緩和，他呼籲所有黨公職要協助政策宣傳，把全民努力的經濟成績與政府減稅的惠民措施，傳達給更多民眾知道，一起共享經濟果實。

AI商機大爆發，催動出口及投資動能引擎全開，主計總處日前大幅上修2025年經濟成長率至7.37%，在此高基期下，明年經濟成長率也有3.54%。

廣告 廣告

民進黨3日召開中常會，兼任民進黨主席的賴清德總統在會中發表談話表示，今年的經濟成長率GDP預測上修至7.37%，不僅僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國、歐盟平均值，也贏過中國，創近15年來新高。

同時，賴清德也指出，國內通膨率的預測，今年下調到1.67%，明年續降到1.61%，依照主計總處的最新推估，今、明兩年的國內通膨將趨於緩和。

賴清德說，台灣的物價能趨於平穩，經濟持續地成長，這都是全民共同努力的成果；然而，執政黨的使命就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活。為此，在「經濟果實，為全民共享」的原則下，行政院已拍板通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年的所得稅全面減輕，預計近700萬戶受惠；同時，也會進行貨物稅調整，讓日常的生活開支可以再調降。

賴清德呼籲所有黨公職要投入政策宣傳，讓更多民眾知道。民進黨發言人韓瑩轉述說：『(原音)在這裡，我要拜託所有的黨公職，協助執政團隊宣傳，把全民努力的經濟成績，與政府的減稅惠民措施，傳達給更多的民眾知道。』

賴清德也強調，面對未來國內外的許多挑戰，執政團隊將秉持謹慎態度，持續壯大台灣，讓國人得以繼續共享經濟果實。

此外，12月3日是「國際身心障礙者日」，賴清德說，身心障礙者的權益一直是民進黨的重要關切對象，為了強化對所有族群的支持，今年10月立法院通過的韌性特別預算，並規劃了「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」的經費，政府將透過多元方式，持續提升對各個族群的照顧。(編輯：宋皖媛)