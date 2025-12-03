經濟成長率贏美日中 賴清德：轉換亮眼數字讓人民有感是使命

賴清德說，執政黨的使命，就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活。 圖：民進黨／提供

[Newtalk新聞] 總統暨民進黨主席賴清德今（3）日表示，台灣今年經濟成長率贏過美國、日本、中國，創近15年來新高。他說，執政黨的使命，就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活。他呼籲，所有黨公職應協助執政團隊宣傳，把全民努力的經濟成績，與政府的減稅惠民措施，傳達給更多的民眾知道。

民進黨今下午召開中常會，賴清德致詞表示，行政院主計總處上週五公布最新的經濟預測，今年的經濟成長率 GDP 預測上修到百分之7.37，不僅僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國，歐盟平均值，也贏過中國，創近15年來新高。國內通膨率的預測，今年下調到百分之1.67，明年續降到百分之1.61，依照主計總處的最新推估，今明兩年的國內通膨將趨於緩和。

賴清德指出，台灣的物價能趨於平穩，經濟持續地成長，這都是全民共同努力的成果；然而，執政黨的使命，就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活。

賴清德表示，在「經濟果實，為全民共享」的原則下，行政院上週四拍板通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年的所得稅全面減輕，預計近700萬戶受惠；同時，政府進行貨物稅調整，讓日常的生活開支可以再調降。

賴清德拜託所有的黨公職，協助執政團隊宣傳，把全民努力的經濟成績，與政府的減稅惠民措施，傳達給更多的民眾知道。

賴清德表示，面對未來國內外的許多挑戰，執政團隊將秉持謹慎態度，持續壯大台灣，讓國人得以繼續共享經濟果實。

最後，賴清德說，今天是「國際身心障礙者日」，身心障礙者的權益，一直是民進黨的重要關切對象。為了強化對所有族群的支持，今年10月立法院通過的韌性特別預算，政府還規劃「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」的經費，將透過多元方式，持續提升對各個族群的照顧。

據轉述，賴清德再次向與會者分享政府各項政績，如減稅措施，以及經濟表現等，希望能夠協助執政團隊多宣傳。他也說，國際訪賓來的時候，都稱讚台灣能有現在這樣的好表現。

