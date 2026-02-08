經濟成長疲軟！泰國經濟變病貓 新總理挑戰大

泰國大選後無論何人掌權，都將面臨經濟成長疲軟等一連串挑戰。泰國是東南亞第二大經濟體，一九八○年代末期經濟成長達兩位數，號稱「亞洲四小虎」之一，但過去五年來國內消費、製造業和觀光業衰退，預料今年經濟成長將淪為東南亞墊底。

經濟是這次泰國大選關鍵議題之一。泰國財政部已將去年經濟成長預期，從百分之二點四下調到百分之二點二，更預測今年經濟成長將是三年來最慢，主因是出口成長放緩、泰銖走強、政治不確定性等。

國際貨幣基金組織預測，泰國今年經濟成長將僅百分之一點六，反觀世界銀行去年九月指出，越南預估去年ＧＤＰ成長率為百分之六點六。

英國廣播公司（ＢＢＣ）和紐約時報報導，泰國經濟正受到幾個結構性問題拖累，包括人口加速老化並持續萎縮，以及家庭債務水準高，是亞洲最高的幾國之一。泰國家庭債務已達ＧＤＰ約百分之九十，反觀越南僅為百分之廿五。

同時，大量價廉中國大陸商品湧入全球市場，加上越南等新興製造中心的激烈競爭，正削弱泰國的工業基礎。美國對泰國輸美商品課百分之十九對等關稅，也打擊泰國的出口導向經濟。

專攻東南亞經濟政治與貿易的印尼國際伊斯蘭大學學者季爾德，曾在「外交家」雜誌撰文指出，泰國出口在新冠疫情後復甦緩慢，導致經濟成長疲軟；泰國二○二四年經常帳盈餘為一一○億美元，並不理想。

此外，泰國政治動盪持續，不到三年已換三位總理，加劇投資者的不確定性，也延緩改革進程、阻礙基礎設施和旅遊發展，打擊市場對泰國經濟整體信心。觀光收益是驅動泰國經濟重要一環，目前仍在疫情前水準以下盤旋。泰國民族報報導，去年赴越南旅遊的中國遊客人次超越泰國，此趨勢可能導致泰國損失逾卅五億美元。

泰國總理阿努廷去年九月上任後，即強調要復甦觀光，並實施快速刺激消費和長期經濟措施，更稱泰國經濟已落後越南，形容這是「噩夢」。民族報一月底公布的民調顯示，民眾認為泰國須緊迫解決的問題涵蓋生活成本、反貪腐和債務減免等。ＢＢＣ直言，泰國經濟已從老虎變「亞洲病夫」，將是新政府的挑戰之一。

