經濟成長 台綜院上修今年7.25%明年3.46% 三大風險要留意

台灣綜合研究院今天（23日）發布經濟預測，大幅上修2025年經濟成長率至7.25%，明年為3.46%。台綜院分析研判明年關稅效應全面顯現，且人工智慧（AI）熱潮可能降溫，地緣政治風險升高，三大風險相互影響，須審慎看待明年經濟發展。

台灣綜合研究院23日發布經濟預測，大幅上修2025年經濟成長率至7.25%，2026年為3.46%。（中央社資料照）

台綜院指出，市場原先擔憂美國關稅政策對全球經濟造成負面衝擊，然而關稅實施前的談判與暫緩期間，台灣意外迎來對美出口的拉貨與搶運潮，在此同時，AI科技需求快速擴張，帶動AI伺服器與資通訊產品出口屢創新高。

另外，在內需方面，相關產業獲利改善促使企業積極投資，形成出口與投資相互支撐的成長動能。

台綜院認為台灣今年呈現「AI科技與半導體出口結合民間投資」為核心的成長模式，明年可望延續，外需出口繼續扮演支撐經濟成長的重要引擎，但出口高度集中於特定產業與市場，相關風險同步升高。

台綜院指出，雖然今年成長率突破7%，明年也超過3%，經濟數據亮眼，但須注意2026年台灣經濟面臨三大風險，分別是全球經濟成長放緩、AI熱潮可能降溫，以及地緣政治風險升高，且三者之間高度交織、相互影響，必須審慎看待。此外，美國關稅政策對全球經濟的中長期影響未完全消散，2026年全球經濟前景依然脆弱。

台經院預測2026年台灣經濟成長模式，認為是「外需放緩，內需支撐」，出口成長力道明顯放緩，實質商品及勞務輸出成長率為4.72%，實質商品及勞務輸入成長率為3.75%。（中央社資料照 ）

細看2026年台灣經濟成長模式，台綜院認為是「外需放緩，內需支撐」，海外AI與高效能運算需求仍具支撐，但在超高基期下，出口成長力道明顯放緩，實質商品及勞務輸出成長率為4.72%，實質商品及勞務輸入成長率為3.75%。

台綜院分析民間消費，認為政府普發現金政策激發的消費動能應可延續至2026年第一季，加上AI相關企業獲利展望良好，有助於帶動薪資調升與股利發放，家庭可支配所得增加，進而支撐全年消費表現，預估2026年實質民間消費成長率為2.23%，成長力道優於今年。

台綜院今天同步公布11月全國產業電力景氣燈號，在新興應用持續擴展及全球科技供應鏈加速重整帶動下，國內半導體業受惠於AI浪潮推升的強勁需求，投資與生產動能持續擴張，助攻全國產業電力景氣燈號續呈現熱絡的紅燈。

